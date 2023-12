Ma napközben a nyugatias irányú szelet az ország több pontján is kísérhetik viharos (> 60, leginkább a gomolyfelhők környezetében ~70-80 kilométer/óra is) lökések. A légmozgás az este folyamán átmenetileg valamelyest veszít erejéből, majd északnyugatira fordul, és az éjféli óráktól ismét erőre kap. Szombaton a legerősebb széllökések már nagyobb területen érhetik el 70-85 kilométer/órát. Elsősorban a Dunántúli- és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein ma és holnap is előfordulhatnak 85 kilométer/órát meghaladó széllökések – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Forrás: met.hu

Zivatar

Ma napközben az északnyugat felől érkező gyors mozgású záporos gócokat néhol villámlás, dörgés is kísérheti.

Eső

Éjszakától északnyugat felől több kiterjedt csapadékrendszer éri el az országot, s vonul fölöttünk. Az esőből, havas esőből, havazásból összegyűlő szombati csapadékösszeg az Észak-Dunántúlon nagyobb területen is elérheti, meghaladhatja a 20 millimétert.

Megjegyzés: Az éjszaka, valamint szombaton érkező csapadékzónák által átmenetileg több helyen is kifehéredhet a táj, erre reggelig főként a Dunántúli- és az Északi-középhegységben, valamint a főváros tágabb térségében, szombat napközben az ország északkeleti felén, kétharmadán van számottevő esély: síkvidéken jellemzően lepel-3 centiméter vastagságú lehet az esetlegesen kialakuló rövid életű hóréteg (lokálisan, főként a magasabban fekvő tájakon ez néhol meghaladhatja az 5 centimétert), amely gyors olvadásnak indul.