Aki csak teheti, használja ki, élvezze, hogy vasárnapig még késő nyarat idéző időjárás várható. Utána azonban beköszönt az őszi időjárás, hűvösebb hőmérséklettel, párával, köddel.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a közelmúltban arról publikált, hogy a mostani szeptember egy átlagos júniussal felérő hőmérsékletű volt. Ennek kapcsán Ország Ferenc leszögezte: ez azonban a helyén kezelendő. Visszatekintve a múltba: 1944-ben is ilyen meleg volt a szeptember, amikor is az ország nagy részén 20 fokot kicsivel meghaladó átlaghőmérsékletet mértek. Most azt az értéket fél fokkal haladta meg 2023. szeptemberi időjárás. Az 1944 körüli években egyébként több ilyen viszonylag melegebb szeptemberi hónapot könyvelhettek el.

Érdemes tudni, hogy Magyarországon 1901-től végzik a mostanihoz hasonló időjárás megfigyeléseket, azóta vannak adatbázisok. Így ennél hosszabb időtávra nem is lehet visszatekinteni. Éppen ezért nem kizárt, hogy 1900 előtt lehetett még melegebb szeptember.

Ország Ferenc meteorológus

Fotó: Beküldött fotó

A rádióbeszélgetés során felmerült: hogyan határozták meg régen az időjárást?

Ország Ferenc elmondta: a kecskeméti időjárás jelentésekről, illetve a kecskeméti vonatkozású időjárási megfigyelésekről sok dokumentált irodalom maradt fenn. A Református Kollégium, illetve a Piarista Kollégium volt az a két iskola Kecskeméten, ahol a fizika tanárok végeztek megfigyeléseket. Az 1800-as évek második felében a Klapka utcán volt az első időjárás megfigyelő obszervatórium, amit a fizika tanárok a szolgálati lakások kertjében állítottak fel. Később a századforduló környékén mindez kiköltözött a Parasztfőiskolára, majd a 20. század közepén a repülőtérre. Jó pár évig egymás mellett működtek.

További érdekességek is kiderültek a beszélgetés során. Mire számíthatunk még idén ősszel?

Ország Ferenc úgy vélekedett: októberben eddig is több napon még 20 fok feletti csúcs hőmérsékletnek örülhettünk, de kaptunk már egy kicsit reggelente a 10 fok alatti hőmérsékletből.

Lassan megjelennek a hajnali párák, ködök és a 0 fok körüli hőmérsékleti értékek.

Várhatóan még idén folytatódni fognak az átlagnál melegebb időszakok, persze ez nem azt jelenti, hogy lokálisan nem lesznek lehűlések, de globális átlagban továbbra is a megszokottaknál magasabb, 1-1,5 fokkal magasabb hőmérsékleteket mérhetünk majd.

E hétvégén még 20-25 fokra készülhetünk, majd vasárnap érkezik már némi csapadék. Egy-egy frontátvonulással, egy-egy markáns hidegfronttal hidegebb levegő érkezik, és már a későbbiekben sem melegszik annyira vissza. Csípősek lehetnek a reggelek, napközben 12-15 fokra számíthatunk. Egyre inkább megyünk bele a rövidebb nappalokba, a hűvösebb időjárásba. December végén megfordul a dolog, és már márciusra érezhető is lesz a nappalok hosszának a növekedése.

Ország Ferenc a legvégén leszögezte: azt, hogy idén fehér lesz-e a Karácsony, most még nem lehet megmondani.

