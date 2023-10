Kedden a délelőtti óráktól egy nyugat felől érkező hidegfront mentén zivatarokra kell számítani, előbb a Dunántúlon, majd fokozatosan keletebbre is. Főként a Dunántúl és az Alföld déli részén a zivatarokat 70-80 kilométer/órás széllökések kísérhetik, de itt egy-egy heves zivatar is előfordulhat 90-100 kilométer/órás lökésekkel, jégesővel (1-3 centiméter), illetve rövid idő alatt lehulló nagy csapadékkal (10-20 milliméter). Az ismétlődő záporos csapadékból a délnyugati területeken néhol 20-30 milliméter napi összeg is összegyűlhet. Késő estére várhatóan megszűnik a zivatartevékenység az országban – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Holnap kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható.