A délutáni órákban délnyugat felől újabb hullámban érkezik csapadék, az eső, záporeső mellett zivatarok is előfordulhatnak. Zivatarok kialakulására előbb a Dunántúl és a Duna-Tisza közének déli területein mutatkozik esély, melyek az esti, éjszakai órákban észak, északkelet felé helyeződnek át. Kiemelten a Pécs-Budapest vonal tágabb környezetében felhőszakadás is előfordulhat, a vonal mentén a rövid idő alatt (1-3 óra) lehullott csapadék mennyisége lokálisan meghaladhatja a 20-40 millimétert, de a délnyugati területeken a napi csapadékösszeg területi átlagban is átlépheti a 20 millimétert. Emellett a Dunántúl keleti felében és a Duna-Tisza közén is nagy területen 15-20 milliméter környékén alakulhat a 24 órás csapadékösszeg. Az éjszakai, hajnali órákban folyamán dél felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Vasárnap napközben a nyugati, délnyugati területeken, valamint az északkeleti országrészben alakulhat ki egy-egy zivatar melyeket lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés kísérhet.