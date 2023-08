Ma az ország területén elszórtan számíthatunk zivatarokra. Este még hasonló eloszlásban továbbra is lehetnek zivatarok, főleg az Alföldön és a Duna-Tisza közén, és az éjszaka második felében is inkább a Dunától keletre várható további zivatartevékenység. Csütörtökön is elszórt jelleggel alakulnak ki zivatarok, majd estére már csökken a csapadékhajlam és lecsengenek – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az erősebb záporos, zivataros góchoz mindkét nap intenzív csapadék (~15-20, több intenzívebb cella átvonulásából esetleg >25 milliméter is összegyűlhet), szélerősödés (~45-55 kilométer/óra), esetleg jégeső (1-2 centiméternél nem nagyobb átmérő) társulhat.