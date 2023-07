Mint írják, nyugat, északnyugat felől egy hidegfront hatására először a Dunántúlon lehet zivatarokra számítani, melyek napközben fokozatosan kelet felé helyeződnek. A hidegfront mögött elsősorban az északnyugati tájakon alakulhat ki még néhány zivatar a vasárnap esti órákban. A zivatarokat több helyen is felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt ~20-40 milliméter, néhol ennél nagyobb mennyiségű csapdaékösszeg is előfordulhat. Ezen kívül a zivatarokhoz viharos széllökés (ált. 60-80 kilométer/óra, délkeleten, keleten akár >80 kilométer/óra) és jégeső (~1-3 centiméter) is társulhat.

Fotó: met.hu