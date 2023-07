Hétfő délutánig veszélyes esemény nem várható, késő délutántól, kora estétől viszont egy közeledő hidegfront közvetlen előterében, és mentén északnyugat felől már nagyobb számban számíthatunk zivatarokra, heves zivatarokra. A zivatartevékenység éjszaka is kitart. Kiemelten az ország északi felén, harmadán alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére is, amelyeket már ma is erősen viharos, károkozó (>90-100 kilométer/óra) szélrohamok, nagy méretű (>2-4 centiméter) jég, és felhőszakadás (általában >25-35 milliméter, de lokálisan akár >40 milliméter) kísérhet! – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Forrás: met.hu