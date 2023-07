Ezen a nyáron már háromszor megtapasztaltuk a hőségriadót. Az országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ akkor adja ki a riasztást, amikor három egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 25, illetve a 27 fokot a napi középhőmérséklet. Erre az Országos Meteorológiai Szolgálat külön térképes figyelmeztetési előrejelzési rendszert biztosít. Ha a napi középhőmérséklet a 25 fokot meghaladja, akkor beszélünk elsőfokú riadóról, melyet citromsárgával jelölnek. Ha eléri a 27 fokot, akkor másodfokú a hőségriadó, mely narancssárga színt kap. Míg a legnagyobb, azaz a piros figyelmeztetés akkor lép életbe, amikor a napi középhőmérséklet a 29 Celsius fokot eléri vagy meghaladja. Idén ezeket már megtapasztalhattuk itt Bács-Kiskun megyében és Kecskeméten is. Voltak olyan napok, amikor elértük a 29 fokos napi középhőmérsékletet. Az eddigi legmelegebb napon, júliusban 36,7 fok volt Kecskeméten.

Csapadékra se lehetett eddig panaszunk. Ha visszagondolunk: tavaly sokkal durvább hőhullámok és nagyobb aszály volt, mint idén.

Az elmúlt időszakban hevesebb záporok, zivatarok többször érkeztek, időjárási frontok, illetve ciklonok biztosították a csapadék képződését és utánpótlását. Heves kísérő jelenségek is meghatározók voltak, mint például a felhőszakadás, a nagyobb méretű jégeső, a viharos szél. Az elkövetkezendő 5-6 hétben, még a nyári időszakban ezekre továbbra is lehet számítani, akárcsak a hőhullámokra.

Idén eddig országos szinten 39,5 fok volt az eddigi legmagasabb dokumentált napi hőmérséklet. Ez nem számít rekordnak. Érdekesség: Magyarországon a valaha mért legmagasabb nappali hőmérsékletet 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason, 41,9 fokot. Tavaly, július 23-án majdnem megdőlt: Hódmezővásárhelyen és Kiskunfélegyházán 41,5 fok volt.

A szakember összegezte a tudnivalókat az UV sugárzásról is. Ajánlott, hogy 10 és 16 óra között ne tartózkodjunk tűző napon, ha megoldható.

Mint minden meteorológiai tényezőnek az UV sugárzásnak is van egy napi menetrendje, napfelkeltét követően elkezd emelkedni. A tetőpontját 13 és 14 óra között éri el, akkor legerősebb az UV sugárzás.

Az UV indexet egy tízes skálán dokumentálják, regisztrálják. Ennek öt fokozata van. 0,1-2,9 között gyenge, 3,0- 4,9 között mérsékelt, majd jönnek az érdemleges részek. 5-6,9 tartó rész az erős érték, amikor már 25-30 perc alatt is leéghet az érzékeny bőr. 7,0-7,9 közötti érték a nagyon erős, akkor már a normál bőrűek is leéghetnek 15-17 perc alatt. 8 felett pedig már extrém a fokozat, 10-13 perc napon való tartózkodás is káros. A szakember azt javasolja: a tűző napsugaraktól mindenki védje magát, strandolás idején is védjük szemünket, fejünket és használjunk magasabb, például 50-es faktorszámú napvédő krémet az esetleges bőrrák kialakulásának veszélyétől. Árnyékban is figyeljünk bőrünkre, ott is elérnek minket az UV sugarak.

Bakota Zsolt augusztus kapcsán is megosztotta gondolatait. A hét elején még 36-37 fokot is mérhettünk, kifejezetten meleg léghullámok töltötték ki hazánk légréteget, szubtrópusi eredetű forró léghullámok érték el hazánkat. Kedden jött az éles váltás egy markáns hidegfront jegyében. Most hűvösebbek az éjszakák, reggelek és napközben is enyhébb az idő. A folytatás is hasonló a következő napokban, a hőmérő higanyszála 26-32 fok körül alakul.

Augusztusban általában már nem szoktak olyan durva hőhullámok lenni, de azért néha előfordul. Bakota Zsolt bízik benne, hogy augusztusban lesznek még forró napok, amikor is, aki teheti, irány a vízpart!

