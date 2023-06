Az érintett területen intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Szerdán főként az ország keleti felén alakulhatnak ki, illetve északnyugat felől az Alpokalja térségébe sodródhatnak be zivatarok. A zivatarokat felhőszakadás (ált. > 20-30, lokálisan akár > 40 milliméter), jégeső (> 1-3 centimétert meghaladó jégszemek), viharos széllökések (ált. > 60-80 kilométer/óra) kísérhetik. Szélsőséges esetben 90 kilométer/órát meghaladó szélrohamot, illetve 4-5 centimétert elérő jégátmérőt sem lehet teljesen kizárni. Éjjel sem cseng le a zivatartevékenység, főként az ország északkeleti harmadán számíthatunk további csapadékgócokra. (Megjegyzés: Este, késő este egyes forgatókönyvek szerint tőlünk nyugatra, északnyugatra egy erőteljesebb zivatarrendszer is kialakulhat, amely az ország területére is beléphet. A rendszer akár nagyobb területen is erősen viharos széllökéseket (> 90 kilométer/óra) okozhat.) Csütörtökön továbbra is labilis marad a légkör felettünk, zivatarokra elsősorban – továbbra is – a keleti tájakon számíthatunk, melyeket felhőszakadás (ált. > 20-30, lokálisan akár > 40 milliméter), jégeső (ált. 1-2, néhol >2 centiméter átmérőjű) és viharos széllökések (60-70 kilométer/óra) kísérhetnek. Másodsorban holnap az Alpokaljára sodródhatnak be zivatarok, arrafelé a viharos erejű széllökés (60-70 kilométer/óra) lehet a fő kísérőjelenség írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Forrás: met.hu

Hőség

Szerdán az ország nagy részén 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Csütörtökön tovább fokozódik a nappali felmelegedés; a Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén a középhőmérséklet már várhatóan 27 fok felett alakul, míg az Alföld középső és délkeleti részén holnap is 25 fok körül várható.