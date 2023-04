Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki heves zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken jégeső eshet, valamint károkozó, erős szél fújhat – írja a katasztrofavedelem.hu.

Pénteken estére a csapadékrendszer fokozatosan gyengül, több helyen eláll az eső. Nyugaton az eddig lehullott jelentős csapadékhoz szombat hajnalig még további 5-10 mm adódhat hozzá, így az csapadékösszeg több helyen 30 mm felett alakul, a nyugati határnál akár 50 mm körüli mennyiség is előfordul. Pénteken késő délután, este a déli, délkeleti tájakon, főként a határ közeli térségekben fordulhat elő néhol zivatar. A zivatarokat szélerősödés (50-60 kilométer per óra) és apró szemű jég kísérheti. Némi eséllyel északkeleten is kialakulhat az eső, zápor mellett zivatar.

Szombaton napközben az ország nagyobb részén labilizálódik a légkör. Elsősorban az északkeleti harmadban több helyen is számítani lehet zivatarok kialakulására, átmeneti intenzív csapadékkal, helyenként jégesővel, néhol 60 kilométer per óra feletti széllel. Kisebb eséllyel a Duna-Tisza-közén, Dél-Alföldön, illetve a Dunántúlon (azon belül leginkább délnyugaton) is előfordulhat egy-egy zivatar. Este általában lecsengenek a zivatarok.

Forrás: m.met.hu