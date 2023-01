Mint írják, a mediterrán ciklon masszív, terebélyes csapadékrendszerének súlypontja a mai nap folyamán csak nagyon lassan helyeződik keleti irányba. Délutánig leginkább a Dunántúlon és a középső országrészben a 20 millimétert, illetve helyenként (elsősorban a Dunántúl középső és keleti vidékein) a 30 millimétert (lokálisan akár a 40-50 millimétert) is meghaladhatja a lehullott csapadékösszeg.

A Dunántúl mellett idővel a középső vidékeken is kísérhetik viharos lökések az északnyugati, északi szelet - köztük a legerősebbek síkvidéken is meghaladhatják a 70-80 kilométer/órát. Emellett Borsod megyében is előfordulhatnak 70 kilométer/óra fölötti lökések az északira, északkeletire forduló szélből a késő délelőtti, déli óráktól.