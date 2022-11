A koponyeg.hu szerint nagyrészt erősen felhős lesz az ég, de északkeleten akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. Főleg a nap első felében fordul elő szitálás, kisebb eső. Az északi, majd északkeleti szél megélénkül. 10 fok körüli értékeket mérhetünk délután.

Mint írják, fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.