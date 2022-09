A zivatarveszély miatt egyébként csütörtökön az ország egész területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az OMSZ honlapján közzétett előrejelzés szerint csütörtökön napközben többször és többfelé kialakulhatnak zivatarok, a legnagyobb eséllyel a Dél-Dunántúlon, az Alföldön és északkeleten. A Dél-Alföldön és a Tiszántúlon intenzív, akár heves zivatarok is előfordulhatnak viharos (óránkénti 60-80 kilométeres, a hevesebb gócoknál akár 80 kilométeresnél erősebb) széllel, és rövid idő alatt 20 milliméternyinél több csapadékkal, jégesővel. Este keleten, északkeleten fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd nyugat felől az éjszaka újabb hullámban érkezik csapadék.

Pénteken a csapadékrendszer fokozatosan kelet, északkelet felé vonul, mögötte átmeneti szünet után újabb záporos, zivataros gócok képződhetnek. Többfelé várható zivatar, kiemelten az Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A kísérőjelenségek közül továbbra is a viharos szél, a jégeső (akár nagyobb átmérőjű is lehet), és a nagy mennyiségű csapadék jelenthet veszélyt.