Frissítve (17.35):

Az Országos Meteorológiai Szolgálat visszavonta a korábban zivatarok veszélye miatt kiadott elsőfokú riasztást, így Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség – adta hírül a katasztrófavédelem.

Korábban írtuk:

Vasárnap délután a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket néhol rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék, kisméretű jég, valamint ~50-70 kilométer/órás szél kísérhet.

Estétől, késő estétől nyugat felől elsősorban a Nyugat-Dunántúlon nagy területen valószínűek zivatarok, valamint a Dunántúl keleti részein és a középső országrészben is lehet dörgés, villámlás, de arrafelé kevesebb helyen. A nyugati, délnyugati megyékben heves zivatarok kialakulására is van esély, amelyeket viharos széllökések (ált. 60-90 kilométer/óra, egy-egy helyen akár >90 kilométer/óra) és jégeső (néhol > 2-3 centiméter is) kísérhet. Főként az északnyugati, nyugati megyékben lokálisan felhőszakadásra (rövid idő alatt akár 30-50 milliméter) is jó esély mutatkozik. Az éjszaka második felétől várhatóan fokozatosan csökken a zivatarok erőssége és számossága, de hétfő délelőttig az ország délnyugati felén csökkenő számmal még előfordulhatnak zivatarok – írja a met.hu.

Fotó: met.hu

Vasárnaptól szerdáig pedig elsőfokú, citromsárga figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarok kialakulása miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.