A hóesést vasárnap egész nap és hétfő hajnalban is ónos eső előzte meg, a hó a jéggel borított utakat fedte be, ezért a Magyar Közútkezelő Zrt. munkagépei mellett a Halasi Városgazda Zrt. is kora hajnalban munkához látott. Több munkagéppel látott neki a forgalmasabb belterületi utak és a kerékpárutak tisztításának.