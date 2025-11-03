november 3., hétfő

Agrárium

1 órája

Gyengébb termés a földeken, visszaesett a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban

Címkék#búza#kukorica#termés#agrár#mezőgazdaság

Új adatok láttak napvilágot. 2024-ben csökkent a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban is, de a vármegye továbbra is meghatározó ereje a hazai mezőgazdaságnak.

Maksa Balázs

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című kiadványa szerint 2024 a magyar mezőgazdaság számára kihívásokkal teli év volt. A gabonatermés országosan visszaesett, és bár néhány növény termésátlaga javult, az összes hozam szinte minden térségben csökkent. Az időjárás kedvezőtlenül alakult, ami különösen a kukorica és az olajnövények esetében hagyott nyomot a hozamokon.

Fotó: MW/ Illusztráció

Országosan csökkent a gabonatermés

2024-ben a búza betakarított területe 12, a hozama 11 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. A hektáronkénti termésátlag ugyanakkor enyhén, 1,2 százalékkal javult, ami a termőterület zsugorodását csak részben tudta ellensúlyozni.

Minden vármegyében kevesebb búzát takarítottak be, kivéve Baranyát és Békést, ahol kisebb növekedést regisztráltak. A legjobb hozamot (6,7 tonna/hektár) Baranya érte el, míg az ország teljes búzatermésének közel harmadát Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér vármegyék adták.

A kukorica vetésterülete 15 százalékkal nőtt, ám a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a teljes hozam 15, a termésátlag pedig 26 százalékkal csökkent. A legjobb eredményeket Baranyában érték el (7,5 tonna/hektár), de a termés mennyisége így is elmaradt az előző évek átlagától.

A két legfontosabb olajnövény, a napraforgó és a repce esetében sem hozott áttörést a 2024-es év. A napraforgó vetésterülete stagnált, a repcéé pedig szűkült, miközben mindkettő hozama csökkent. A legjobb eredményt Baranya (3,2 t/ha) és Somogy (3,0 t/ha) vármegyékben érték el.

Mezőgazdaság: Bács-Kiskunban is visszaesés tapasztalható

Bács-Kiskun vármegye 2024-ben vegyes eredményeket könyvelhetett el:

  • a búza vetésterülete 5,3 százalékkal szűkült (66,5 ezer hektárra),
  • miközben a kukoricáé 19 százalékkal bővült (64,1 ezer hektárra).

Ennek ellenére mindkét növénynél visszaesett a termés:

  • a búzából 2,7,
  • a kukoricából pedig 31 százalékkal kevesebbet takarítottak be, mint 2023-ban.

A búza termésátlaga ugyanakkor enyhén, 2,9 százalékkal nőtt, ami azt mutatja, hogy a gazdák a nehezebb körülmények között is igyekeztek maximalizálni a hozamot. A kukorica hozama ezzel szemben jelentősen romlott – kevesebb mint hattizedére esett vissza –, ami főként az aszályos időjárás és a tavaszi lehűlés hatásának tudható be.

A napraforgó területe nem változott (42,8 ezer hektár), a repcéé viszont 3,7 százalékkal nőtt, mégis mindkét növény termésmennyisége csökkent (napraforgó: –17%, repce: –21%).

Az árpa esetében a vetésterület és a termés is harmadával visszaesett, ám így is a második legnagyobb kiterjedésű árpatermelő térség maradt az országban.

A tritikálé, a rozs és a lucerna esetében szintén csökkenést mértek, míg a cukorrépa és a burgonya kifejezetten jó évet zárt: előbbi termésmennyisége 7,4, utóbbié mintegy 25 százalékkal nőtt.

A vármegye továbbra is agrárnagyhatalom

Bács-Kiskun a nehéz körülmények ellenére továbbra is az ország egyik legfontosabb agrártérsége maradt. A vármegye a búza, árpa és olajnövények termelésében továbbra is meghatározó szerepet játszik, miközben a gazdák folyamatosan alkalmazkodnak a változó éghajlati viszonyokhoz és a piaci kihívásokhoz.

