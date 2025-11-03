Gyengébb termés a földeken, visszaesett a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék, 2025. I. félév című kiadványa szerint 2024 a magyar mezőgazdaság számára kihívásokkal teli év volt. A gabonatermés országosan visszaesett, és bár néhány növény termésátlaga javult, az összes hozam szinte minden térségben csökkent. Az időjárás kedvezőtlenül alakult, ami különösen a kukorica és az olajnövények esetében hagyott nyomot a hozamokon.

2024-ben csökkent a búza és a kukorica hozama Bács-Kiskunban is, de a vármegye továbbra is meghatározó ereje a hazai mezőgazdaságnak

Fotó: MW/ Illusztráció

Országosan csökkent a gabonatermés

2024-ben a búza betakarított területe 12, a hozama 11 százalékkal esett vissza az előző évhez képest. A hektáronkénti termésátlag ugyanakkor enyhén, 1,2 százalékkal javult, ami a termőterület zsugorodását csak részben tudta ellensúlyozni.

Minden vármegyében kevesebb búzát takarítottak be, kivéve Baranyát és Békést, ahol kisebb növekedést regisztráltak. A legjobb hozamot (6,7 tonna/hektár) Baranya érte el, míg az ország teljes búzatermésének közel harmadát Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér vármegyék adták.

A kukorica vetésterülete 15 százalékkal nőtt, ám a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a teljes hozam 15, a termésátlag pedig 26 százalékkal csökkent. A legjobb eredményeket Baranyában érték el (7,5 tonna/hektár), de a termés mennyisége így is elmaradt az előző évek átlagától.

A két legfontosabb olajnövény, a napraforgó és a repce esetében sem hozott áttörést a 2024-es év. A napraforgó vetésterülete stagnált, a repcéé pedig szűkült, miközben mindkettő hozama csökkent. A legjobb eredményt Baranya (3,2 t/ha) és Somogy (3,0 t/ha) vármegyékben érték el.

Mezőgazdaság: Bács-Kiskunban is visszaesés tapasztalható

Bács-Kiskun vármegye 2024-ben vegyes eredményeket könyvelhetett el:

a búza vetésterülete 5,3 százalékkal szűkült (66,5 ezer hektárra),

miközben a kukoricáé 19 százalékkal bővült (64,1 ezer hektárra).

Ennek ellenére mindkét növénynél visszaesett a termés:

a búzából 2,7,

a kukoricából pedig 31 százalékkal kevesebbet takarítottak be, mint 2023-ban.

A búza termésátlaga ugyanakkor enyhén, 2,9 százalékkal nőtt, ami azt mutatja, hogy a gazdák a nehezebb körülmények között is igyekeztek maximalizálni a hozamot. A kukorica hozama ezzel szemben jelentősen romlott – kevesebb mint hattizedére esett vissza –, ami főként az aszályos időjárás és a tavaszi lehűlés hatásának tudható be.