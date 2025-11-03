Saját erőművet épít a kecskeméti Mercedes-gyár

A kecskeméti Mercedes-gyár hamarosan saját energiatermelő egységgel bővül: a vállalat egy kiserőmű-méretű naperőmű telepítésébe kezdett, amely a gyár energiaellátását segíti majd – számolt be róla a Világgazdaság (vg.hu).

A kecskeméti Mercedes-gyár saját erőművet épít

Fotó: Illusztráció/MW-archív

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) már kiadta a szükséges önellátó áramtermelési engedélyt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére. Az új naperőmű a vállalat fenntarthatósági céljaihoz illeszkedik, hiszen a német autógyártó 2030-ra magyarországi üzemeiben energiaigénye több mint 70 százalékát megújuló forrásból kívánja fedezni.

Megkezdték a kivitelezést a kecskeméti Mercedes-gyárnál

A lap szerint a kecskeméti napelemes kiserőmű névleges teljesítménye 35,54 megawatt lesz, ami a magyarországi átlaghoz képest kiemelkedő, 23 százalék körüli energetikai hatásfokot ígér. A kivitelezés már megkezdődött, a próbaüzem 2026 áprilisában, a kereskedelmi indulás pedig május közepén várható.

A projektben kínai és német technológia egyaránt szerepet kap: a napelemeket a Trina Solar és a Tonwei Solar szállítja, míg az invertereket a Sungrow Power Supply, a főtranszformátort pedig a Siemens biztosítja. A berendezések tervezett élettartama 25 év, így a gyár hosszú távon biztosíthatja energiaellátását.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, gyártótelephelyei pedig már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A mostani beruházás ennek a fenntarthatósági törekvésnek az újabb lépése.