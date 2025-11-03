november 3., hétfő

Győző névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Saját erőművet épít a kecskeméti Mercedes-gyár

Címkék#beruházás#Mercedes-gyár#naperőmű

Nem mindennapi beruházás! A kecskeméti Mercedes-gyár saját erőművet épít, hogy 2030-ra energiaigényének 70 százalékát megújuló forrásból fedezze.

Maksa Balázs

A kecskeméti Mercedes-gyár hamarosan saját energiatermelő egységgel bővül: a vállalat egy kiserőmű-méretű naperőmű telepítésébe kezdett, amely a gyár energiaellátását segíti majd – számolt be róla a Világgazdaság (vg.hu).

A kecskeméti Mercedes-gyár beruházása áprilisban fejeződhet be,
A kecskeméti Mercedes-gyár saját erőművet épít
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) már kiadta a szükséges önellátó áramtermelési engedélyt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére. Az új naperőmű a vállalat fenntarthatósági céljaihoz illeszkedik, hiszen a német autógyártó 2030-ra magyarországi üzemeiben energiaigénye több mint 70 százalékát megújuló forrásból kívánja fedezni.

Megkezdték a kivitelezést a kecskeméti Mercedes-gyárnál

A lap szerint a kecskeméti napelemes kiserőmű névleges teljesítménye 35,54 megawatt lesz, ami a magyarországi átlaghoz képest kiemelkedő, 23 százalék körüli energetikai hatásfokot ígér. A kivitelezés már megkezdődött, a próbaüzem 2026 áprilisában, a kereskedelmi indulás pedig május közepén várható.

A projektben kínai és német technológia egyaránt szerepet kap: a napelemeket a Trina Solar és a Tonwei Solar szállítja, míg az invertereket a Sungrow Power Supply, a főtranszformátort pedig a Siemens biztosítja. A berendezések tervezett élettartama 25 év, így a gyár hosszú távon biztosíthatja energiaellátását.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, gyártótelephelyei pedig már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A mostani beruházás ennek a fenntarthatósági törekvésnek az újabb lépése.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu