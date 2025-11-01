38 perce
Lezárult a védekezés, de a veszély nem múlt el: új szigorítások a szőlőkben
Bár október 31-én hivatalosan lezárult a szőlő aranyszínű sárgaság elleni országos védekezési és felderítési időszak, a szőlősgazdák számára továbbra is kiemelten fontos a növény-egészségügyi előírások betartása. Csak így lehet hatékony a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter.
Az aranyszínű sárgaság elleni további hatékony védekezés érdekében a kormány szigorította a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályokat, és könnyítéseket vezetett be a hegyközségek bizonyos növényvédelmi beszerzéseinek közbeszerzési eljárásában.
Szigorúbb szabályok a gondozatlan ültetvényekre
Az agrárminiszter emlékeztetett: az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében a jövőben szigorúbb előírások vonatkoznak azokra az ültetvényekre, amelyeket egy teljes vegetációs időszakon keresztül nem művelnek rendeltetésszerűen. Ilyen esetben a hegybíró először figyelmezteti a tulajdonost vagy használót, aki 7 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy megkezdi a művelést, vagy másra bízza annak elvégzését. Ha ez 14 napon belül nem történik meg, a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, és kötelezi az érintettet a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Amennyiben a határidők továbbra sem teljesülnek, közérdekű kivágást rendelnek el, amelynek minden költsége a tulajdonost terheli.
Könnyített eljárás a hegyközségeknek
A kormány kiemelt támogatást nyújt a hegyközségeknek a betegség terjedésének megfékezésében. Ennek érdekében mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól azok a beszerzések, amelyek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzését vagy elhárítását, illetve közérdekű védekezést szolgálnak – feltéve, hogy nem érik el az uniós közbeszerzési értékhatárt.
Aranyszínű sárgaság: eredményes országos védekezés
Az országos védekezési program október 31-én zárult. Ennek során több mint 2000 hektáron végeztek légi permetezést, és folyamatosan zajlanak a laboratóriumi vizsgálatok is. A felderítő drónok eddig mintegy 10 ezer hektárnyi területet térképeztek fel.
A minisztérium köszönetét fejezi ki minden szakembernek, szervezetnek és gazdának, akik részt vettek a példátlan összefogásban: a borvidékeken több mint 200 szemlecsoport dolgozott, összesen 8691 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgálva át, 1700 termelő, hegybíró, falugazdász és növényvédelmi felügyelő közreműködésével.
Folyamatos küzdelem az amerikai szőlőkabóca ellen
Nagy István emlékeztetett, hogy a kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre. A miniszter hangsúlyozta: a szőlősgazdáknak továbbra is be kell tartaniuk a megelőző intézkedéseket, például a fertőzött tőkék és a télvégi nyesedék megsemmisítését, a nyugalmi időszakban engedélyezett készítményekkel való permetezést, valamint az ellenőrzött szaporítóanyag használatát.
A betegségről és a védekezésről további információk a Nébih tematikus oldalán érhetők el.
