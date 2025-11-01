Lezárult a védekezés, de a veszély nem múlt el: új szigorítások a szőlőkben

Az aranyszínű sárgaság elleni további hatékony védekezés érdekében a kormány szigorította a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályokat, és könnyítéseket vezetett be a hegyközségek bizonyos növényvédelmi beszerzéseinek közbeszerzési eljárásában.

Továbbra is védekeznek az aranyszínű sárgaság ellen

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Szigorúbb szabályok a gondozatlan ültetvényekre

Az agrárminiszter emlékeztetett: az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében a jövőben szigorúbb előírások vonatkoznak azokra az ültetvényekre, amelyeket egy teljes vegetációs időszakon keresztül nem művelnek rendeltetésszerűen. Ilyen esetben a hegybíró először figyelmezteti a tulajdonost vagy használót, aki 7 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy megkezdi a művelést, vagy másra bízza annak elvégzését. Ha ez 14 napon belül nem történik meg, a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, és kötelezi az érintettet a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Amennyiben a határidők továbbra sem teljesülnek, közérdekű kivágást rendelnek el, amelynek minden költsége a tulajdonost terheli.

Könnyített eljárás a hegyközségeknek

A kormány kiemelt támogatást nyújt a hegyközségeknek a betegség terjedésének megfékezésében. Ennek érdekében mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól azok a beszerzések, amelyek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzését vagy elhárítását, illetve közérdekű védekezést szolgálnak – feltéve, hogy nem érik el az uniós közbeszerzési értékhatárt.

Aranyszínű sárgaság: eredményes országos védekezés

Az országos védekezési program október 31-én zárult. Ennek során több mint 2000 hektáron végeztek légi permetezést, és folyamatosan zajlanak a laboratóriumi vizsgálatok is. A felderítő drónok eddig mintegy 10 ezer hektárnyi területet térképeztek fel.

A minisztérium köszönetét fejezi ki minden szakembernek, szervezetnek és gazdának, akik részt vettek a példátlan összefogásban: a borvidékeken több mint 200 szemlecsoport dolgozott, összesen 8691 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgálva át, 1700 termelő, hegybíró, falugazdász és növényvédelmi felügyelő közreműködésével.