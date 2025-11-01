november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Agrárium

38 perce

Lezárult a védekezés, de a veszély nem múlt el: új szigorítások a szőlőkben

Címkék#aranyszínű sárgaság#szőlő#mezőgazdaság

Bár október 31-én hivatalosan lezárult a szőlő aranyszínű sárgaság elleni országos védekezési és felderítési időszak, a szőlősgazdák számára továbbra is kiemelten fontos a növény-egészségügyi előírások betartása. Csak így lehet hatékony a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezés – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter.

Vajda Piroska

Az aranyszínű sárgaság elleni további hatékony védekezés érdekében a kormány szigorította a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályokat, és könnyítéseket vezetett be a hegyközségek bizonyos növényvédelmi beszerzéseinek közbeszerzési eljárásában.

aranyszínű sárgaság,
Továbbra is védekeznek az aranyszínű sárgaság ellen
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Szigorúbb szabályok a gondozatlan ültetvényekre

Az agrárminiszter emlékeztetett: az október 30-án megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében a jövőben szigorúbb előírások vonatkoznak azokra az ültetvényekre, amelyeket egy teljes vegetációs időszakon keresztül nem művelnek rendeltetésszerűen. Ilyen esetben a hegybíró először figyelmezteti a tulajdonost vagy használót, aki 7 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy megkezdi a művelést, vagy másra bízza annak elvégzését. Ha ez 14 napon belül nem történik meg, a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, és kötelezi az érintettet a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Amennyiben a határidők továbbra sem teljesülnek, közérdekű kivágást rendelnek el, amelynek minden költsége a tulajdonost terheli.

Könnyített eljárás a hegyközségeknek

A kormány kiemelt támogatást nyújt a hegyközségeknek a betegség terjedésének megfékezésében. Ennek érdekében mentesülnek a közbeszerzési szabályok alól azok a beszerzések, amelyek növény-egészségügyi veszélyhelyzet megelőzését vagy elhárítását, illetve közérdekű védekezést szolgálnak – feltéve, hogy nem érik el az uniós közbeszerzési értékhatárt.

Aranyszínű sárgaság: eredményes országos védekezés

Az országos védekezési program október 31-én zárult. Ennek során több mint 2000 hektáron végeztek légi permetezést, és folyamatosan zajlanak a laboratóriumi vizsgálatok is. A felderítő drónok eddig mintegy 10 ezer hektárnyi területet térképeztek fel.

A minisztérium köszönetét fejezi ki minden szakembernek, szervezetnek és gazdának, akik részt vettek a példátlan összefogásban: a borvidékeken több mint 200 szemlecsoport dolgozott, összesen 8691 hektárnyi szőlőültetvényt vizsgálva át, 1700 termelő, hegybíró, falugazdász és növényvédelmi felügyelő közreműködésével.

Folyamatos küzdelem az amerikai szőlőkabóca ellen

Nagy István emlékeztetett, hogy a kormány cselekvési tervet fogadott el, és 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaságot terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre. A miniszter hangsúlyozta: a szőlősgazdáknak továbbra is be kell tartaniuk a megelőző intézkedéseket, például a fertőzött tőkék és a télvégi nyesedék megsemmisítését, a nyugalmi időszakban engedélyezett készítményekkel való permetezést, valamint az ellenőrzött szaporítóanyag használatát.

A betegségről és a védekezésről további információk a Nébih tematikus oldalán érhetők el.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu