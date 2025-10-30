október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gazdaság

1 órája

Új korszak kezdődik, átadták a térség vízellátását forradalmasító diszpécserközpontot – fotók

Címkék#víziközmű#diszpécserközpont#átadás

A Nemzeti Vízművek Zrt. és a víziközmű-szolgáltatók közös munkájának köszönhetően egyre több fejlesztés valósul meg országszerte.

Pozsgai Ákos

Új diszpécserközpontot adtak át a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. keceli telephelyén. A felügyeleti központ gyors és magas üzembiztonságot biztosít 54 település hozzávetőleg 170 ezer fogyasztója számára. A víziközművek felújítása, korszerűsítése, a digitális és energetikai fejlesztések megvalósítása csak erős állami és szakmai háttérrel lehetséges – jelentette ki az ünnepélyes átadón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium (EM) vízgazdálkodásért felelős államtitkára.

A fejlesztés célja az egységes, fenntartható víziközműrendszer kialakítása
A korszerű rendszer a térség víziközmű-hálózatának biztonságos működését segíti
Fotó: Pozsgai Ákos

A vízminőség hosszútávon biztosított

A támogatások szerepéről szólva V. Németh Zsolt kiemelte, hogy ezek nem pusztán források, hanem egyrészt bizalmat mutatnak a szolgáltatók iránt, amelyek nap mint nap gondoskodnak több millió ember ivóvizéről és a környezet védelméről, másrészt stabilitást jelentenek az önkormányzatok számára, amelyek helyben felelnek a közösségekért, ugyanakkor jövőképet is adnak a következő generációknak, amelyek természetes elvárása, hogy a víz minősége és ellátása hosszú távon is biztosított legyen.

Diszpécserközpont nyílt Kecelen

Fotók: Pozsgai Ákos

Biztonságos víziközmű-szolgáltatás

Az államtitkár kiemelte, hogy a keceli diszpécserközpont a térség mellett a teljes hazai víziközmű ágazat jövőjét is szolgálja. Hozzátette: A kialakított korszerű irányítási rendszer a nap 24 órájában fogadja a hibabejelentéseket, felügyeli a térség víziközmű-hálózatát, biztosítva a gyorsabb, és energiatakarékos biztonságos üzemeltetést. Az országszerte megvalósult víziközmű fejlesztések célja, az egységesés, korszerű, fenntartható víziközműrendszer kialakítása.

Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy a társaság a 12 évvel ezelőtti megalakulása óta a diszpécseri feladatokat az üzemmérnökségekre széttagolva működtette, a többlépcsős információáramlás nehezítette a felhasználókkal való kapcsolattartást. 

A korszerű, digitalizált felügyeleti központ kialakítására a víziközmű-szolgáltatók integrációját követően a Nemzeti Vízművek Zrt. működtetői eszközök fejlesztésére adott anyagi támogatásával nyílt lehetőség.

Kiemelte, hogy a korszerű diszpécserközpontban két munkaállomást alakítottak ki, külön az ivóvíz és külön a szennyvízszolgáltatással kapcsolatos adatok és információk kezelésére. 

Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a párhuzamosan futó rendszereket kiiktassák, ismétlődő fölösleges információkkal ne terheljék a kommunikációs hálózatot. A munkaállomásokat úgy alakították ki, hogy azok igazodjanak a diszpécserközpontban dolgozó kollégák igényeihez. A beruházás keretében napelemeket is telepítettek, biztosítva az energiahatékony működést. Az elkövetkezendő időszakban folyamatosan újítják majd fel a víziközmű egységeket és kapcsolják be a rendszerbe.

Megbízhatóság és gyorsaság

Mátyus Zoltán kiemelte, hogy a víziközmű-szolgáltatás területén a megbízhatóság, a gyors reagálás és a folyamatos rendelkezésre állás alapvető elvárás. Az új diszpécserközpont kialakításával a hibabejelentéseket korszerű módon tudják kezelni, a beérkező információkat rövid idő alatt feldolgozzák a szükséges hibaelhárítás gyorsabb és hatékonyabb lesz, megteremtve a biztonságosabb működést és a felhasználók számára a rendszer kiszámíthatóságát.

Új munkahelyek

Sendula Anita, Kecel alpolgármestere azt hangsúlyozta az ünnepélyes átadón, hogy kulcsfontosságú a víziközműszolgáltató és a fogyasztók közötti gyors és megbízható kommunikáció, amely pozitívan hat az emberek mindennapi életminőségére is. Emlékeztetett, hogy az új diszpécserközpont kialakításával 8 új munkahely jött létre a településen.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu