Új korszak kezdődik, átadták a térség vízellátását forradalmasító diszpécserközpontot – fotók

Új diszpécserközpontot adtak át a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. keceli telephelyén. A felügyeleti központ gyors és magas üzembiztonságot biztosít 54 település hozzávetőleg 170 ezer fogyasztója számára. A víziközművek felújítása, korszerűsítése, a digitális és energetikai fejlesztések megvalósítása csak erős állami és szakmai háttérrel lehetséges – jelentette ki az ünnepélyes átadón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium (EM) vízgazdálkodásért felelős államtitkára.

A korszerű rendszer a térség víziközmű-hálózatának biztonságos működését segíti

Fotó: Pozsgai Ákos

A vízminőség hosszútávon biztosított

A támogatások szerepéről szólva V. Németh Zsolt kiemelte, hogy ezek nem pusztán források, hanem egyrészt bizalmat mutatnak a szolgáltatók iránt, amelyek nap mint nap gondoskodnak több millió ember ivóvizéről és a környezet védelméről, másrészt stabilitást jelentenek az önkormányzatok számára, amelyek helyben felelnek a közösségekért, ugyanakkor jövőképet is adnak a következő generációknak, amelyek természetes elvárása, hogy a víz minősége és ellátása hosszú távon is biztosított legyen.