1 órája
Új korszak kezdődik, átadták a térség vízellátását forradalmasító diszpécserközpontot – fotók
A Nemzeti Vízművek Zrt. és a víziközmű-szolgáltatók közös munkájának köszönhetően egyre több fejlesztés valósul meg országszerte.
Új diszpécserközpontot adtak át a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. keceli telephelyén. A felügyeleti központ gyors és magas üzembiztonságot biztosít 54 település hozzávetőleg 170 ezer fogyasztója számára. A víziközművek felújítása, korszerűsítése, a digitális és energetikai fejlesztések megvalósítása csak erős állami és szakmai háttérrel lehetséges – jelentette ki az ünnepélyes átadón V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium (EM) vízgazdálkodásért felelős államtitkára.
A vízminőség hosszútávon biztosított
A támogatások szerepéről szólva V. Németh Zsolt kiemelte, hogy ezek nem pusztán források, hanem egyrészt bizalmat mutatnak a szolgáltatók iránt, amelyek nap mint nap gondoskodnak több millió ember ivóvizéről és a környezet védelméről, másrészt stabilitást jelentenek az önkormányzatok számára, amelyek helyben felelnek a közösségekért, ugyanakkor jövőképet is adnak a következő generációknak, amelyek természetes elvárása, hogy a víz minősége és ellátása hosszú távon is biztosított legyen.
Diszpécserközpont nyílt KecelenFotók: Pozsgai Ákos
Biztonságos víziközmű-szolgáltatás
Az államtitkár kiemelte, hogy a keceli diszpécserközpont a térség mellett a teljes hazai víziközmű ágazat jövőjét is szolgálja. Hozzátette: A kialakított korszerű irányítási rendszer a nap 24 órájában fogadja a hibabejelentéseket, felügyeli a térség víziközmű-hálózatát, biztosítva a gyorsabb, és energiatakarékos biztonságos üzemeltetést. Az országszerte megvalósult víziközmű fejlesztések célja, az egységesés, korszerű, fenntartható víziközműrendszer kialakítása.
Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy a társaság a 12 évvel ezelőtti megalakulása óta a diszpécseri feladatokat az üzemmérnökségekre széttagolva működtette, a többlépcsős információáramlás nehezítette a felhasználókkal való kapcsolattartást.
A korszerű, digitalizált felügyeleti központ kialakítására a víziközmű-szolgáltatók integrációját követően a Nemzeti Vízművek Zrt. működtetői eszközök fejlesztésére adott anyagi támogatásával nyílt lehetőség.
Kiemelte, hogy a korszerű diszpécserközpontban két munkaállomást alakítottak ki, külön az ivóvíz és külön a szennyvízszolgáltatással kapcsolatos adatok és információk kezelésére.
Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a párhuzamosan futó rendszereket kiiktassák, ismétlődő fölösleges információkkal ne terheljék a kommunikációs hálózatot. A munkaállomásokat úgy alakították ki, hogy azok igazodjanak a diszpécserközpontban dolgozó kollégák igényeihez. A beruházás keretében napelemeket is telepítettek, biztosítva az energiahatékony működést. Az elkövetkezendő időszakban folyamatosan újítják majd fel a víziközmű egységeket és kapcsolják be a rendszerbe.
Megbízhatóság és gyorsaság
Mátyus Zoltán kiemelte, hogy a víziközmű-szolgáltatás területén a megbízhatóság, a gyors reagálás és a folyamatos rendelkezésre állás alapvető elvárás. Az új diszpécserközpont kialakításával a hibabejelentéseket korszerű módon tudják kezelni, a beérkező információkat rövid idő alatt feldolgozzák a szükséges hibaelhárítás gyorsabb és hatékonyabb lesz, megteremtve a biztonságosabb működést és a felhasználók számára a rendszer kiszámíthatóságát.
Új munkahelyek
Sendula Anita, Kecel alpolgármestere azt hangsúlyozta az ünnepélyes átadón, hogy kulcsfontosságú a víziközműszolgáltató és a fogyasztók közötti gyors és megbízható kommunikáció, amely pozitívan hat az emberek mindennapi életminőségére is. Emlékeztetett, hogy az új diszpécserközpont kialakításával 8 új munkahely jött létre a településen.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ennyi volt a fapados légitársaságoknak, Európa-szerte változhatnak a repülési szabályok
Megszólaltak a városrendészek: ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán