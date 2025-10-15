Bejelentette a kormány, kedvezményes hitelt és adócsökkentést biztosít a magyar gazdáknak

A termelőknek, gazdáknak az idei évben számos kihívást kellet átvészelni, hideget-meleget, aszályt, betegséget – a növekvő termelési költségek mellett. A magyar mezőgazdaság valamennyi területe szorult helyzetbe került, melyből nehéz önerővel kiutat találni, a kormány ezért több új intézkedéssel próbál segíteni. Nagy István agrárminiszter az „Ez a magyar föld Digitális Polgári Kör” megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón új hitelkonstrukcióról és adócsökkentésről számolt be – írta közleményében az Agrárminisztérium.

Új hitelkonstrukció és adócsökkentés a hazai mezőgazdaság támogatása érdekében

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Új hitelkonstrukcióval segít a kormány

„Kiemelten fontos a legkisebb gazdálkodók likviditásának támogatása, ezért az eddigi intézkedések mellett a kormány új hitelkonstrukciót tesz elérhetővé számukra” – nyilatkozta az agrárminiszter a sajtótájékoztatón.

Az új mikrohitel program keretén belül a gazdálkodók középtávú, 5 éves, szabad felhasználású hitelt vehetnek fel. A cél a terhek könnyítése, eloszlatása, így a kamatozás is igen kedvező, ráadásul önerő nélkül lehet hozzájutni. Az új konstrukció a Széchenyi Kártya Program keretein belül valósul majd meg.

Adócsökkentés a magyar gazdáknak

A kormány nem csak hitelfolyósítással, juttatásokkal és kárenyhítő programokkal segíti a gazdákat, adócsökkentési javaslatról is döntött.

A mezőgazdasági vontatók pótkocsijai ezentúl mentesülnek az adófizetés alól és a helyi adókra vonatkozó jogszabály is kiegészül: az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ráadásul a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség sem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

További könnyítés, hogy a marha tőkehús és a belsőségek is 5 százalékos áfakulcs alá kerülnek. A kisüzemi habzóborokra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezmény kerül bevezetésre, a fagykár és aszálykár által érintett gazdálkodók pedig egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek.

Küzdelem a magyar agráriumban

Az agrárminiszter azt is kifejtette, hogy a mezőgazdaság területeit érintő számos színtéren küzdelmet folytat a kormány a magyar termelőkért: a természet erőivel, Brüsszelben a Közös Agrárpolitika megvédéséért és a gazdák tudásmegosztását elősegítve a virtuális térben is. Ezen kihívásokra az újonnan alakult Digitális Polgári Kör lehet majd a válasz.