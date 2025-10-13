Exkluzív interjú Szijjártó Péterrel a gazdasági növekedésről, a békéről és az energiabiztonságról

– A Merkbau Zrt. dunavecsei beruházása hány új munkahelyet teremt, és miként járul hozzá a térség gazdaságának fejlesztéséhez? – kérdeztük Szijjártó Pétert.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Beküldött fotó

– Ma látszik, hogy a világgazdaság még mindig csak keresi saját magát. A háborúk és a különböző biztonsági konfliktusok sajnos mindig a világgazdaság számára okozott nehézségeket, és így meg kell becsülni minden egyes új beruházást, minden egyes új munkahelyteremtést. Különösképpen akkor, hogyha abban magyar vállalat vesz részt.

– Egy szerb–magyar vegyesvállalatról van szó, amely egy olyan üzemet épít, ahol vasbeton elemeket fognak gyártani az építőipar számára. Ez a beruházás, ami egy 10 milliárd forintos beruházás, 2,4 milliárdos kormányzati támogatással fog felépülni, ez első körben 65 új munkahelyet fog teremteni. Ami egyrészt jó a térségnek, hiszen a Solti-síkságon 65 munkahelynek van jelentősége, másrészt pedig nincs messze Dunaújváros, ahol évtizedes szenvedés zajlik, és nyilvánvalóan az onnan felszabaduló munkaerőt is itt figyelembe tudják venni. Ha a gyártáskapacitás bővülni fog a későbbiekben, akkor még tovább fog növekedni a foglalkoztatottak száma.

– Milyen ütemben haladnak jelenleg a Bács-Kiskun vármegyét is érintő, kiemelt országos beruházások, mint a Paks II. és a Budapest–Belgrád-vasútvonal?

– Mondhatjuk azt, hogy Magyarország jelenleg zajló messze két legnagyobb beruházása, mindkettő érinti Bács-Kiskun vármegyét. Bács-Kiskun vármegye egy központi szerepben és központi pozícióban van ebből a szempontból.

– A Paks II. beruházása esetén jó hír, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem gátolják az építkezést. Gyakorlatilag a jövő esztendő elején megtörténik az első betonnak az öntése, ami azt jelenti, hogy már a nemzetközi sztenderdek szerint is ez egy épülő atomerőműnek fog minősülni, így a következő évtized elején, 2032 körül már rá lehet kötni az atomerőmű-blokkokat a nemzeti villamosenergia-hálózatra, ami azt fogja jelenteni, hogy a nukleáris energiának az arányát 70 százalékra fogjunk növelni, és saját magunk által előállított elektromos áramról lesz szó, ami a lehető legolcsóbb. Így tehát Magyarország versenyképessége egyrészt tovább fog növekedni, másrészt pedig lehetővé fogjuk tenni azt, hogy a magyar családok fizessék továbbra is a legalacsonyabb energiaszámlákat Európában.