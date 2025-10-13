2 órája
Exkluzív interjú Szijjártó Péterrel a gazdasági növekedésről, a békéről és az energiabiztonságról
A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar–szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Vele beszélgettünk.
– A Merkbau Zrt. dunavecsei beruházása hány új munkahelyet teremt, és miként járul hozzá a térség gazdaságának fejlesztéséhez? – kérdeztük Szijjártó Pétert.
– Ma látszik, hogy a világgazdaság még mindig csak keresi saját magát. A háborúk és a különböző biztonsági konfliktusok sajnos mindig a világgazdaság számára okozott nehézségeket, és így meg kell becsülni minden egyes új beruházást, minden egyes új munkahelyteremtést. Különösképpen akkor, hogyha abban magyar vállalat vesz részt.
– Egy szerb–magyar vegyesvállalatról van szó, amely egy olyan üzemet épít, ahol vasbeton elemeket fognak gyártani az építőipar számára. Ez a beruházás, ami egy 10 milliárd forintos beruházás, 2,4 milliárdos kormányzati támogatással fog felépülni, ez első körben 65 új munkahelyet fog teremteni. Ami egyrészt jó a térségnek, hiszen a Solti-síkságon 65 munkahelynek van jelentősége, másrészt pedig nincs messze Dunaújváros, ahol évtizedes szenvedés zajlik, és nyilvánvalóan az onnan felszabaduló munkaerőt is itt figyelembe tudják venni. Ha a gyártáskapacitás bővülni fog a későbbiekben, akkor még tovább fog növekedni a foglalkoztatottak száma.
– Milyen ütemben haladnak jelenleg a Bács-Kiskun vármegyét is érintő, kiemelt országos beruházások, mint a Paks II. és a Budapest–Belgrád-vasútvonal?
– Mondhatjuk azt, hogy Magyarország jelenleg zajló messze két legnagyobb beruházása, mindkettő érinti Bács-Kiskun vármegyét. Bács-Kiskun vármegye egy központi szerepben és központi pozícióban van ebből a szempontból.
– A Paks II. beruházása esetén jó hír, hogy sem európai, sem amerikai szankciók nem gátolják az építkezést. Gyakorlatilag a jövő esztendő elején megtörténik az első betonnak az öntése, ami azt jelenti, hogy már a nemzetközi sztenderdek szerint is ez egy épülő atomerőműnek fog minősülni, így a következő évtized elején, 2032 körül már rá lehet kötni az atomerőmű-blokkokat a nemzeti villamosenergia-hálózatra, ami azt fogja jelenteni, hogy a nukleáris energiának az arányát 70 százalékra fogjunk növelni, és saját magunk által előállított elektromos áramról lesz szó, ami a lehető legolcsóbb. Így tehát Magyarország versenyképessége egyrészt tovább fog növekedni, másrészt pedig lehetővé fogjuk tenni azt, hogy a magyar családok fizessék továbbra is a legalacsonyabb energiaszámlákat Európában.
– A Budapest–Belgrád-vasútvonal építése úgy áll, hogy a szerb szakasz átadása megtörtént, a magyar szakaszon november 1-jén kezdődik a műszaki átadás-átvétel, ez nagyjából egy hónapot fog igénybe venni. Így a teherforgalom decemberben meg tud indulni, át lehet adni már a forgalomnak a vonalat, és a jövő év elején pedig már a személyszállítás is elkezdődik. Ami azt fogja jelenteni, hogy Budapest és Belgrád között rekordrövid elérési idővel már járni fognak a gyorsvonatok.
– Minek köszönhető, hogy Magyarország az autóipari átalakulás egyik legnagyobb nyertese lett Európában?
– Ennek több oka van. Először is a stabilitás. A helyzet az, hogy ma Európában nagyon kevés olyan ország van, ahova ha elmegy egy beruházó vállalat képviselője, megállapodik valakivel, és visszamegy öt év múlva, akkor ugyanazzal találkozik. A bizalom, ami talán a legfontosabb ebből a szempontból, itt Magyarország abszolút Európa-bajnok.
– A második, hogy Magyarországon kell fizetni Európa legalacsonyabb munkát terhelő adóit. Folytatjuk a vállalatok adóterheinek csökkentését, tehát ezt az Európában első helyünket, hogy itt kell fizetni a legalacsonyabb adókat, meg fogjuk erősíteni.
– A harmadik az, hogy itt, Magyarországon biztosítjuk a keleti és nyugati vállalatok teljesen zavartalan együttműködését. Míg Európában mesterséges akadályokat gördítenek keleti és nyugati vállalatok együttműködése elé, addig Magyarországon a német és kínai, német és koreai, német és japán vállalatok mindenfajta nehézség nélkül működhetnek együtt egymással. Ez a nagy autóipari átalakulás globális munkamegosztás keretében történik. Akkor lehetnek sikeresek az autóipari vállalatok ebben az új korszakban, hogyha a lehető legjobb együttműködéseket tudják felépíteni. Ezeket az együttműködéseket ma legjobban Magyarországon tudják felépíteni, mert itt szabad az együttműködés keletiek és nyugatiak között egyaránt.
Hazánk energiabiztonságáról is kérdeztük Szijjártó Pétert
– A napokban úgy nyilatkozott, hogy „A képmutató és hibás brüsszeli döntések miatt Európa évek óta energiaválságban vergődik. Brüsszel ideológiai kérdéssé silányította a biztonságos energiaellátás kérdését és politikai alapon vág el energiaforrásokat és szállítási útvonalakat.” Milyen lépéseket tesznek Magyarország biztonságos energiaellátása és a rezsicsökkentés fenntartása érdekében?
– Az energiaellátás az egyik legegyszerűbb kérdés kellene, hogy legyen, mert itt a fizikai realitásból kell kiindulni. Ahonnan jön csővezeték, onnan lehet energiaforrást venni, ahonnan nem jön csővezeték, onnan meg nem lehet. Nagyon egyszerű dolog. Ha azonban a fizikai realitást felülírja a politikai és ideológiai megközelítés, na ott nagy baj van. Ezért mi, magyarok ragaszkodunk ahhoz, hogy Magyarország energiaellátásra úgy tekintsünk, mint az, ami. Ez egy fizikai kérdés. És ne engedjünk bele semmiféle politikai, ideológiai megközelítést. Mert amint az megtörténik, úgy járhatunk, mint például Szerbia.
– Szerbiát egy kőolajvezeték látja el, Horvátországból. A horvátok ott leállítják a szállítást, ezzel Szerbia nehéz helyzetbe kerül, mi ezt el akarjuk kerülni. Minket most megpróbálnak rákényszeríteni arra, hogy az eddigi két kőolajszállítási útvonalból csak egy vezetéken keresztül lássuk el magunkat. Gyakorlatilag ki akarnak minket szolgáltatni egy horvát monopolpozíciónak, ami nagyon nagy baj lenne. Mi úgy őrizzük meg a magyar energiaellátás biztonságát, és úgy őrizzük meg a rezsicsökkentés eredményeit, hogy nem engedjük, hogy elvágjanak minket eddig bevált, jól működő és olcsó energiaforrásokat hozó kapcsolatoktól.
– Mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy az eddigi olcsó és megbízható energiaforrásainkat politikai, ideológiai okok miatt drágább és kevésbé megbízható forrásokra cseréljük.
– Andrej Babiš pártja nagy győzelmet aratott a cseh választáson. Milyen következményei és hatásai lehetnek ennek a magyar–cseh kapcsolatokra, illetve a visegrádi együttműködés jövőjére nézve?
– Szerintem, akik politikával foglalkoznak, még mindig nem mérték fel, hogy milyen földrengésszerű változásokat hoz Babiš miniszterelnök győzelme az európai politika szempontjából. Ugyanis egy dimenziójában új helyzet jött létre, Közép-Európában lesz három patrióta miniszterelnök, a cseh, a szlovák és a magyar miniszterelnök. Őket megkerülni az európai döntéshozatalban már lehetetlen. Egy országot félrelökni talán megoldható, talán ki lehet iktatni a félrelökött országot támogató másik országot, de három országot kiiktatni, félrelökni, semmibe venni egyszerűen nem lehet.
– Ezzel egy teljesen új helyzet jött létre, és ha még ide számítjuk, hogy Lengyelországnak egy patrióta elnöke van, akkor azt láthatjuk, hogy a visegrádi együttműködés elkezdett újjáéledni, ami nagyon fontos. A visegrádi együttműködésnek történelmi érdemei vannak. Például az, hogy sikerült meggátolni az illegális migránsok kötelező szétosztási rendszerét. Ha nem lett volna egy szoros, bátor visegrádi együttműködés, akkor ma illegális migránsok tízezrei grasszálnának a magyar utcákon. Úgyhogy a visegrádi együttműködés újjáélesztése az most egy abszolút reális forgatókönyv, és ha újjáéled a visegrádi együttműködés, akkor Közép-Európa érdekérvényesítő ereje a sokszorosára fog növekedni.
Határozott nem a háborúra
– Zelenszkij elnök nemrég azt mondta, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle. Mit gondol Ön erről?
– Az ukrán elnök súlyos tévedésben van. A helyzet az, hogy nem az ukrán emberek döntik el, hogy Ukrajna tagja lesz-e az Európai Uniónak, hanem a magyar emberek. Ugyanis mi tagjai vagyunk az Európai uniónak, ők meg nem. Arról, hogy ki léphet még be az unióba, arról a már bent lévők döntenek és nem az, aki be akar lépni. Több szerénységet szeretnénk kérni az elnök úrtól, ha vannak ilyen céljai.
– Az Ön nyilatkozatai rendre hangsúlyozzák, hogy Magyarország nem akar szerepet vállalni a háború támogatásában. Hogyan képzeli el Magyarország szerepét a béketeremtésben, különösen Ukrajna vonatkozásában?
– Három és fél éve zajlik a háború, mi három és fél éve következetesen képviseljük ugyanazt. Mi nem úgy vagyunk, mint a többiek, akiknek az álláspontja egy elég széles spektrumon változik, hanem három és fél éve ugyanazt mondjuk. Tűzszünetre van szükség, béketárgylásokra és annak nyomán békemegállapodásra.
– Mi, amit tudunk tenni, hogy minden létező nemzetközi fórumon hangosan képviseljük ezt az álláspontot és közben nem engedjük, hogy beleprovokáljanak, belehúzzanak minket ebbe a háborús folyamatba. Ez napi munkát jelent, mert napi szinten próbálnak az ukránok, és napi szinten próbálnak a brüsszeliek minket belehúzni, beleprovokálni ebbe a konfliktusba.
– Jól látszik, hogy ehhez találtak magyarországi szereplőt is, hiszen nyilvánvalóan a Tisza párt egy Brüsszelből utasított Ukrajna-barát párt, amelynek most az a feladata, hogyha kormányra kerül, akkor az eddigiekhez képest homlokegyenest ellenkező Ukrajna-politikát folytasson, engedje be az ukránokat az Európai Unióba, Magyarországot meg tolja bele a háborúba.
– Nemrég azt nyilatkozta, hogy Ukrajna erősen érdekelt a jövő évi magyar választások eredményének befolyásolásában, s világos, hogy a Tisza párton keresztül próbálja meg érvényesíteni az érdekeit. Milyen formában történhet ez a beavatkozás?
– Most például a Tisza párt számára fejlesztett applikáció mögött is az ukránok állnak. Az ukránok fejlesztenek egy olyan technológiai megoldást a Tisza pártnak, mellyel az el tudja érni a magyar választópolgárok széles rétegét. Ez rendkívül veszélyes, ez a nemzeti szuverenitás veszélyeztetése. Azzal, hogy egy másik ország direkt módon, közvetlen kapcsolatot tud építeni magyar választópolgárokkal, őket befolyásolni tudja, az a szuverenitás feladásának egyik első, de mégiscsak hatalmas lépése. Az ukránok pontosan tudják, ha mi nyerjük meg a választást, akkor ugyanazt a politikát fogjuk folytatni, mint eddig. A nemzeti, érdekalapú politikát.
– És Magyarország nemzeti érdekével ellentétes a háború folytatása is, Magyarország nemzeti érdekeivel ellentétes Ukrajna európai uniós tagsága is. Pontosan tudják, hogy ha nem nemzeti érdek alapú, hanem egy Brüsszelből utasított párt kerül hatalomba, akkor viszont ők támogatni fogják Magyarország bevonását a háborúba, és támogatni fogják az ukránok belépését az Európai Unióba. Ezért nyilvánvalóan nekik elemi érdekük belekeverni a magyar választásba úgy, hogy ne a kormánypárt nyerjen, hanem a Tisza párt. Szerencsére a magyar emberek döntenek, nem az ukránok. Nekünk meg az a feladatunk, hogy minden ilyen lehetséges beavatkozásnak az esélyét elvágjuk.
