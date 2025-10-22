6 órája
Új magyar sikersztori az agráriumban: tarol a Téli Parázs sütőtök
Rájöttek ennek a finomságnak a valódi értékére. A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest. Úgy tűnik, a termelők rájöttek, hogy mekkora kincs mind nekik, mind a vásárlóknak, hiszen nagyon egészséges és a termesztése szinte kockázatmentes.
A termelők is felfedezték a tökök előnyeit, ugyanis idén jóval több hektáron zajlott a sütőtök termesztése, mint tavaly. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint pedig egyértelműen a termelőktől éri meg a legjobban tököt venni, de már online is beszerezhető ez a finomság – tájékoztatott a NAK.
Sütőtök termesztése
Az ősz a tök évszaka. Október elejével elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése, de az orange típusú tökök betakarítása már nyár végén megkezdődött. A piacon ezen kívül találkozhatunk még a hokkaido és a provance-i sütőtök fajtákkal is, de az előbbiekhez képest ezek sokkal kevésbé népszerűek.
A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint kifejezetten nagy növekedés látható a tökök termesztése szempontjából Magyarországon, ugyanis az elmúlt évben csak 1600 hektáron termeltek tököt, de ez már idén 1885 hektárra emelkedett – írta a NAK.
A sütőtök pozitív tulajdonságai
Egyre több gazda fedezi fel a tökök jó tulajdonságait:
- az egyik legkockázatmentesebb termék,
- aszálytűrő,
- alacsony bekerülési költségű növény,
- egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség,
- sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőséggel rendelkezik.
A sütőtökök piacán az orange fajta messze viszi a prímet, mert ezzel a fajtával nagy hozamokat lehet elérni. A szürke tök piacán az eddigiekhez hasonlóan most is nagyon heterogén a minőség. Ha igazán megbízható, jó minőségű tököt szeretnénk, azt csak termelőknél fogunk találni.
Sütőtökfajták kiesése
A NAK információi szerint idén az orange fajtájú terméseknél gyakorlatilag nincs kiesés, a nagydobosi tök esetében pedig bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művel területekről.
A szürke tök piaca azért problémás, mert rossz termesztéstechnológiával, mennyiségi szemlélettel történik a termelés.
A Téli Parázs sütőtök vetőmagja 2025 tavaszán jelent meg először a piacon, de csak olyan termelők juthatnak vetőmaghoz, akik vállalják a szigorú termeléstechnológia betartását és a minőségi sütőtököt nem értékesítik kereskedőnek, vagy üzletláncoknak. A kereskedelmi méretben termelőkkel szemben elvárás a rövid ellátási láncon történő értékesítés, telephelyről a végfogyasztónak:
- piaci árusítás,
- közösségi felhasználás,
- üzemi konyhák,
- fogyasztói közösségek.
A Téli Parázs ugyanis nemcsak egy új sütőtök fajta, hanem szellemi tulajdonként levédett fogalom is. A több évtizedes szelekciós munkával a régi nagydobosi ízvilágot hordozó genetikai háttéren megőrizték azt a minőséget, amiből az elmúlt években kiépült a márka.
Ősszel már 25 helyen be lehet szerezni a Téli Parázs sütőtököt, emellett pedig már online is rendelhető többféle fajtájú tök, méghozzá gyorspostával, amit előre meghatározott időpontban küld a termelő.
Érdemes több tököt enni
A NAK információi alapján, a fogyasztás mértéke Magyarországon valószínűleg azért nem nő, mert sok rosszabb minőségű tökkel találkoznak a vásárlók. Pedig a tök nagyon egészséges, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal is.
A tök tartalmaz:
- kalciumot,
- cinket,
- mangánt,
- vasat
- C-, A-, B1-, B2- és B6-vitamint.
