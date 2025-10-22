október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termesztés

56 perce

Új magyar sikersztori az agráriumban: tarol a Téli Parázs sütőtök

Címkék#agrárium#sütőtök#termesztés#vetőmag

Rájöttek ennek a finomságnak a valódi értékére. A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest. Úgy tűnik, a termelők rájöttek, hogy mekkora kincs mind nekik, mind a vásárlóknak, hiszen nagyon egészséges és a termesztése szinte kockázatmentes.

Brockmeyer Sophie Isabella

A termelők is felfedezték a tökök előnyeit, ugyanis idén jóval több hektáron zajlott a sütőtök termesztése, mint tavaly. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint pedig egyértelműen a termelőktől éri meg a legjobban tököt venni, de már online is beszerezhető ez a finomság – tájékoztatott a NAK.

a sütőtök termesztése jelentősen megnövekedett a tavalyi évhez képes
A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Sütőtök termesztése

Az ősz a tök évszaka. Október elejével elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése, de az orange típusú tökök betakarítása már nyár végén megkezdődött. A piacon ezen kívül találkozhatunk még a hokkaido és a provance-i sütőtök fajtákkal is, de az előbbiekhez képest ezek sokkal kevésbé népszerűek. 

A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint kifejezetten nagy növekedés látható a tökök termesztése szempontjából Magyarországon, ugyanis az elmúlt évben csak 1600 hektáron termeltek tököt, de ez már idén 1885 hektárra emelkedettírta a NAK.

A sütőtök pozitív tulajdonságai

Egyre több gazda fedezi fel a tökök jó tulajdonságait:

  • az egyik legkockázatmentesebb termék,
  • aszálytűrő,
  • alacsony bekerülési költségű növény,
  • egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség,
  • sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőséggel rendelkezik.

A sütőtökök piacán az orange fajta messze viszi a prímet, mert ezzel a fajtával nagy hozamokat lehet elérni. A szürke tök piacán az eddigiekhez hasonlóan most is nagyon heterogén a minőség. Ha igazán megbízható, jó minőségű tököt szeretnénk, azt csak termelőknél fogunk találni. 

Sütőtökfajták kiesése

A NAK információi szerint idén az orange fajtájú terméseknél gyakorlatilag nincs kiesés, a nagydobosi tök esetében pedig bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művel területekről. 

A szürke tök piaca azért problémás, mert rossz termesztéstechnológiával, mennyiségi szemlélettel történik a termelés. 

A Téli Parázs sütőtök vetőmagja 2025 tavaszán jelent meg először a piacon, de csak olyan termelők juthatnak vetőmaghoz, akik vállalják a szigorú termeléstechnológia betartását és a minőségi sütőtököt nem értékesítik kereskedőnek, vagy üzletláncoknak. A kereskedelmi méretben termelőkkel szemben elvárás a rövid ellátási láncon történő értékesítés, telephelyről a végfogyasztónak: 

  • piaci árusítás, 
  • közösségi felhasználás, 
  • üzemi konyhák, 
  • fogyasztói közösségek. 
Téli Parázs sütőtök
A Téli Parázs sütőtök vetőmagja 2025 tavaszán jelent meg először a piacon
Forrás: Agroinform.hu / Illusztráció

A Téli Parázs ugyanis nemcsak egy új sütőtök fajta, hanem szellemi tulajdonként levédett fogalom is. A több évtizedes szelekciós munkával a régi nagydobosi ízvilágot hordozó genetikai háttéren megőrizték azt a minőséget, amiből az elmúlt években kiépült a márka. 

Ősszel már 25 helyen be lehet szerezni a Téli Parázs sütőtököt, emellett pedig már online is rendelhető többféle fajtájú tök, méghozzá gyorspostával, amit előre meghatározott időpontban küld a termelő. 

Érdemes több tököt enni

A NAK információi alapján, a fogyasztás mértéke Magyarországon valószínűleg azért nem nő, mert sok rosszabb minőségű tökkel találkoznak a vásárlók. Pedig a tök nagyon egészséges, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal is. 

A tök tartalmaz:

  • kalciumot, 
  • cinket, 
  • mangánt, 
  • vasat
  • C-, A-, B1-, B2- és B6-vitamint.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu