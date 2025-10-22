Új magyar sikersztori az agráriumban: tarol a Téli Parázs sütőtök

A termelők is felfedezték a tökök előnyeit, ugyanis idén jóval több hektáron zajlott a sütőtök termesztése, mint tavaly. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint pedig egyértelműen a termelőktől éri meg a legjobban tököt venni, de már online is beszerezhető ez a finomság – tájékoztatott a NAK.

A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest

Sütőtök termesztése

Az ősz a tök évszaka. Október elejével elindult a szürke, nagydobosi fajtacsoport szedése, de az orange típusú tökök betakarítása már nyár végén megkezdődött. A piacon ezen kívül találkozhatunk még a hokkaido és a provance-i sütőtök fajtákkal is, de az előbbiekhez képest ezek sokkal kevésbé népszerűek.

A NAK és a FruitVeB közös körképe szerint kifejezetten nagy növekedés látható a tökök termesztése szempontjából Magyarországon, ugyanis az elmúlt évben csak 1600 hektáron termeltek tököt, de ez már idén 1885 hektárra emelkedett – írta a NAK.

A sütőtök pozitív tulajdonságai

Egyre több gazda fedezi fel a tökök jó tulajdonságait:

az egyik legkockázatmentesebb termék,

aszálytűrő,

alacsony bekerülési költségű növény,

egészséges őszi-téli frissen fogyasztható zöldség,

sokszínű gasztronómiai felhasználási lehetőséggel rendelkezik.

A sütőtökök piacán az orange fajta messze viszi a prímet, mert ezzel a fajtával nagy hozamokat lehet elérni. A szürke tök piacán az eddigiekhez hasonlóan most is nagyon heterogén a minőség. Ha igazán megbízható, jó minőségű tököt szeretnénk, azt csak termelőknél fogunk találni.

Sütőtökfajták kiesése

A NAK információi szerint idén az orange fajtájú terméseknél gyakorlatilag nincs kiesés, a nagydobosi tök esetében pedig bő 50 százalékos termés takarítható be az extenzíven művel területekről.

A szürke tök piaca azért problémás, mert rossz termesztéstechnológiával, mennyiségi szemlélettel történik a termelés.

A Téli Parázs sütőtök vetőmagja 2025 tavaszán jelent meg először a piacon, de csak olyan termelők juthatnak vetőmaghoz, akik vállalják a szigorú termeléstechnológia betartását és a minőségi sütőtököt nem értékesítik kereskedőnek, vagy üzletláncoknak. A kereskedelmi méretben termelőkkel szemben elvárás a rövid ellátási láncon történő értékesítés, telephelyről a végfogyasztónak: