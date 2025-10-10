Dunavecsén található az ország egyik legfenntarthatóbb gyára

Nagyszerű hírről számolt be a Schneider Electric dunavecsei üzeme. Hazánkban elsőként elnyerték a LEED minősítést, ráadásul annak is a legmagasabb szintjét, a Platinum minősítést. Ennek a minősítési rendszernek a célja az, hogy ösztönözze a fenntartható építkezési gyakorlatokat, és támogassa az épületek környezeti teljesítményének javítását. A LEED minősítésű épületek általában alacsonyabb üzemeltetési költségekkel rendelkeznek, mivel energia- és vízhasználatuk hatékonyabb.

Schneider Electric dunavecsei üzem

Forrás: Schneider Electric Hungary (Duna Smart Power Systems)

Schneider Electric dunavecsei üzem első fázisa 80 millió euróból valósult meg

A Schneider Electric egy vezető globális ipari technológiai vállalat, amely világszínvonalú szakértelmével segíti az elektrifikációt, az automatizációt és digitalizációt olyan területeken, mint az intelligens iparágak, a rugalmas infrastruktúra, a jövőbiztos adatközpontok, az intelligens épületek és az intuitív otthonok.

A hazánkban mintegy 2600 főt foglalkoztató társaság magyar gyárai Zalaegerszegen, Gyöngyösön, Kunszentmiklóson, illetve Dunavecsén találhatók. A Schneider Electric dunavecsei üzemének első fázisa 80 millió eurós beruházás keretében valósult meg. Magyarországon az ipari épületek között eddig ez az egyetlen, ami megkapta LEED Platinum minősítést. Az elismerést az új építésű, épület-tervezési és kivitelezési kategóriában nyerte el, amellyel eddig hazánkban csak egy irodaház rendelkezik.

Kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra

A létesítmény tervezése és megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra:

geotermikus rendszert építettek ki,

a tetőn napelemeket helyeztek el (ez a gyár éves fogyasztásának 40 százalékát fedezi),

hasznosítják az esővizet

támogatják a klímavédelmet az elkészülő berendezésekkel.

Nem véletlen, hogy a Schneider Electric dunavecsei üzemére okosgyárként is szoktak hivatkozni.

Mérföldkő az Schneider Electric dunavecsei okosgyár életében

A cég nemrégiben arról tájékoztatott, hogy júliusban – egy évvel a dunavecsei okosgyár elindítása után – mérföldkőhöz érkeztek: elérte teljes kapacitását az új, Okken berendezéseket készítő gyártósor. Az Okken berendezések kisfeszültségű kapcsolóberendezések, amelyek a villamosáram elosztásáról gondoskodnak.