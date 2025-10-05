Sárban aratják a magyar rizst az Alföldön, különleges látványt nyújt a lánctalpas kombájn – fotók, videó

Zúgnak a lánctalpas kombájnok az Alföldön, a Nagykunság szívében, Kisújszállás határában: megkezdődött a rizsaratás Magyarország legnagyobb rizstermesztőjének földjein. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. több mint ezer hektáron vág bele az idei munkába, ahol speciális, vízzel borított táblákon zajlik a betakarítás – olyan látvány ez, amit a legtöbb magyar ember talán még soha nem látott. A Magyarországon nem túl ismert rizstermesztésről a Szoljon.hu számolt be.

Rizstermesztés az Alföldön: sárban aratják a magyar rizst, különleges látvány nyújt a lánctalpas kombájn

Fotó: Mészáros János / Szoljon.hu

Így aratják a magyar rizst

A helyszínen lánctalpas kombájnok dolgoznak, hiszen a nedves, iszapos talajon hagyományos gépekkel lehetetlen lenne közlekedni. A sárban haladó monstrumok mély nyomokat hagynak a vízzel telt földeken, miközben lassan aratják a rizst, amelyből később magyar asztalokra és exportpiacokra is jut.

– Most kezdtünk aratni a múlt héten, máskor már korábban el szoktunk indulni – mondta a szoljon.hu-nak Nagy Illés István rizstermesztési agronómus.

– Ezzel a közel ezer hektár betakarításra váró rizzsel elleszünk novemberig – tette hozzá.

A feldolgozás több lépcsőben zajlik: a kombájn után a rizs szárítóba, onnan a feldolgozóüzembe, végül pedig a csomagolóüzembe kerül.

– A „termőföldtől az asztalig” elvben hiszünk – fogalmazott a szakember. Mint mondta, fehér és barna rizst, valamint puffasztott termékeket gyártanak, és ezek az ország szinte minden nagyobb áruházláncában megtalálhatók.

A Szoljon.hu részletes riportban mutatja be, hogyan zajlik a rizsaratás Kisújszállás határában: látványos fotókkal és videóval a sárban dolgozó lánctalpas gépekről és a magyar rizs útjáról a termőföldtől az asztalig.

Tudta? Régen Bács-Kiskunban is próbálkoztak rizstermesztéssel

Kevesen tudják, de a rizstermesztés nemcsak a Nagykunságban, hanem Bács-Kiskun megyében is megjelent egykor. Igaz, csak rövid időre. Az 1940-es évek végén a Kiskőrösi Állami Gazdaság jogelődei Soltszentimre határában próbálták meg meghonosítani a rizstermelést.

Dr. Benedek János járási főjegyző visszaemlékezései szerint – melyet itt olvashatnak a Kiskőrös Múltjából Facebook-oldal posztjában – a rizsföldeket parcellákra osztották, csatornákkal és földtöltésekkel vették körül, és vízszivattyúkkal próbálták öntözni. Ám az első években rendre kudarcot vallottak. Hol a vetés késett, hol a vízellátás akadozott, majd amikor végre sikerült víz alá hozni a táblákat, a betakarított rizs megpenészedett a vagonokban, mire a feldolgozóba ért.