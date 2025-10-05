október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőgazdaság

1 órája

Sárban aratják a magyar rizst az Alföldön, különleges látványt nyújt a lánctalpas kombájn – fotók, videó

Címkék#Alföld#Nagykunság#rizs#aratás#mezőgazdaság

Lánctalpas kombájnok aratják a magyar rizst. Különleges látvány, ahogy az Alföld vízzel borított tábláin zajlik a betakarítás. Ön tudta, hogy Magyarországon zajlik rizstermesztés?

Baon.hu

Zúgnak a lánctalpas kombájnok az Alföldön, a Nagykunság szívében, Kisújszállás határában: megkezdődött a rizsaratás Magyarország legnagyobb rizstermesztőjének földjein. A Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. több mint ezer hektáron vág bele az idei munkába, ahol speciális, vízzel borított táblákon zajlik a betakarítás – olyan látvány ez, amit a legtöbb magyar ember talán még soha nem látott. A Magyarországon nem túl ismert rizstermesztésről a Szoljon.hu számolt be.

rizstermesztés az alföldön. egy férfi arat a földeken
Rizstermesztés az Alföldön: sárban aratják a magyar rizst, különleges látvány nyújt a lánctalpas kombájn
Fotó: Mészáros János / Szoljon.hu

Így aratják a magyar rizst

A helyszínen lánctalpas kombájnok dolgoznak, hiszen a nedves, iszapos talajon hagyományos gépekkel lehetetlen lenne közlekedni. A sárban haladó monstrumok mély nyomokat hagynak a vízzel telt földeken, miközben lassan aratják a rizst, amelyből később magyar asztalokra és exportpiacokra is jut.

– Most kezdtünk aratni a múlt héten, máskor már korábban el szoktunk indulni – mondta a szoljon.hu-nak Nagy Illés István rizstermesztési agronómus.

– Ezzel a közel ezer hektár betakarításra váró rizzsel elleszünk novemberig – tette hozzá.

A feldolgozás több lépcsőben zajlik: a kombájn után a rizs szárítóba, onnan a feldolgozóüzembe, végül pedig a csomagolóüzembe kerül.

– A „termőföldtől az asztalig” elvben hiszünk – fogalmazott a szakember. Mint mondta, fehér és barna rizst, valamint puffasztott termékeket gyártanak, és ezek az ország szinte minden nagyobb áruházláncában megtalálhatók.

A Szoljon.hu részletes riportban mutatja be, hogyan zajlik a rizsaratás Kisújszállás határában: látványos fotókkal és videóval a sárban dolgozó lánctalpas gépekről és a magyar rizs útjáról a termőföldtől az asztalig.

Tudta? Régen Bács-Kiskunban is próbálkoztak rizstermesztéssel

Kevesen tudják, de a rizstermesztés nemcsak a Nagykunságban, hanem Bács-Kiskun megyében is megjelent egykor. Igaz, csak rövid időre. Az 1940-es évek végén a Kiskőrösi Állami Gazdaság jogelődei Soltszentimre határában próbálták meg meghonosítani a rizstermelést.

Dr. Benedek János járási főjegyző visszaemlékezései szerint – melyet itt olvashatnak a Kiskőrös Múltjából Facebook-oldal posztjában – a rizsföldeket parcellákra osztották, csatornákkal és földtöltésekkel vették körül, és vízszivattyúkkal próbálták öntözni. Ám az első években rendre kudarcot vallottak. Hol a vetés késett, hol a vízellátás akadozott, majd amikor végre sikerült víz alá hozni a táblákat, a betakarított rizs megpenészedett a vagonokban, mire a feldolgozóba ért.

A hároméves kísérlet végül 1950 körül zárult le, bár a kísérletezés még pár évig folytatódott a Csengődi Állami Gazdaság és a Szegedi Rizskutató Intézet irányításával. A rizstermelés azonban hamar gazdaságtalannak bizonyult, és 1955-re végleg megszűnt Bács-Kiskunban.

rég felvétel egy rizsföldön
Munka a rizsföldön 1949-ben
Fotó: FORTEPAN / Kovács Márton Ernő

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu