Közlekedés

1 órája

Felkapcsolták a feszültséget, videón a próbamozdonyok indulása a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

Címkék#Budapest–Belgrád-vasútvonal#MÁV#vasútvonal

Történelmi pillanatot rögzítettek a Budapest-Belgrád-vasútvonal Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti részén. Megindultak az első próbamozdonyok a MÁV 150-es vonalán, végigdübörögve Taksonyig és vissza.

Pozsgai Ákos

Felkapcsolták a feszültséget a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszán, és megindultak a próbamozdonyok – számolt be róla a Világgazdaság.

próbamozdonyok a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszán
Felkapcsolták a feszültséget a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszán, és megindultak a próbamozdonyok
Fotó:  Hszinhua / AFP

A próbamozdonyok első útja

A fontos eseményre október 21-én reggel nyolckor került sor, amikor az átépítés követően újra életre kelt a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakasza. A Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti részen próbaüzembe állt két Gigant mozdony, a MÁV 150-es vonalán. A mozdonyokkal egész nap tesztelték a frissen felújított pályát.

A villanymozdonyos főpróbáról videót készített az S6YT-V nevű Youtube-csatorna, a felvételeket ITT érheti el.

Határon átívelő beruházás

A vasútvonal modernizálása a magyar közlekedésfejlesztés egyik legnagyobb infrastrukturális beruházása. A szerb szakaszt már korábban átadták, a Belgrád–Újvidék közötti részen, ahol óránként kétszáz kilométeres sebességgel közlekednek a személyvonatok. A magyar oldalon a pálya Szabadka irányába egészen Kelebiáig újult meg, és a teljes szakaszon villamosított, kétvágányú, nagy sebességű vasút jön létre.

Kereskedelmi csomóponttá teszi hazánkat a Budapest–Belgrád-vasútvonal

A beruházás célja, hogy a kínai árukat a görögországi Pireuszból a leggyorsabb útvonalon juttassa el Közép-Európába, elsősorban Magyarországon keresztül. A vonal a transzeurópai TEN-T hálózat része, ami azt jelenti, hogy uniós logisztikai szempontból is stratégiai folyosóvá válik.

Kevesebb mint 3,5 órára csökkenhet Budapest és Belgrád között a menetidő.

A magyar szakasz kivitelezését a MÁV Zrt. irányítja, a munkálatok több mint 150 kilométernyi új vasúti pályát, 225 ezer köbméter betonalapot és több mint 1300 felsővezeték-tartó oszlopot foglaltak magukba. A vasútfejlesztés pedig látszólag a végéhez közeledik: a próbamenetek után jöhet a műszaki átadás, majd a forgalomba helyezés.

Tavasszal indulhat a forgalom

A tervek szerint 2026 tavaszán indulhat meg a rendszeres személy- és teherszállítás is a magyarországi szakaszon. A becslések szerint a tehervonatok menetideje a jelenlegi 8-9 óráról kevesebb mint 3,5 órára csökkenhet Budapest és Belgrád között. A vasútvonal akkor teljes hosszában, Budapesttől Belgrádig, 350 kilométeren válik járhatóvá, lezárva egy évtizedes tervezés és kivitelezés szakaszát.

