Bérlés vagy vásárlás? Az Otthon Start Program megbillentette a mérleget

A szeptemberben indult Otthon Start Program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon, hiszen sokan igyekeznek kihasználni a 6-7 százalékos piaci hitelek helyett elérhető 3 százalékos, kedvezményes kamatozású konstrukciót. Az MBH Bank tájékoztatása alapján a fiataloknak az új kölcsön által könnyebb lesz dönteni az ingatlan vásárlása és bérlése között.

Az Otthon Start Program megkönnyíti a bérlés vagy vásárlás kérdését

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Megkönnyíti a döntést az Otthon Start Program

Az MBH Index elemzői – ahogy az elmúlt években is – kiszámították, mennyi idő után éri meg inkább megvenni egy lakást, mint bérelni. Ez az úgynevezett fedezeti időtáv, vagyis az a minimum idő, amikorra a bérlés és a vásárlás összköltsége kiegyenlítődik. Ha valaki ennél tovább tervez az adott ingatlanban élni, akkor anyagilag jobban járhat a vásárlással, míg rövidebb időre szóló lakhatási terv esetén a bérlés lehet kedvezőbb választás.

„Az utóbbi időben jelentősen megnőttek az ingatlanárak, de erre válaszul egyre több támogatással és kedvezményes hitellehetőséggel támogatja az állam a lakás- és házvásárlókat. Az Otthon Start a támogatások közül egy olyan kedvezmény, ami azokat a fiatalokat is segíti, akik még nem terveznek gyermekvállalást” – emelte ki dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Évekre lebontva

Az Otthon Start Program hatása a számokban is látszik, ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok:

Kecskeméten 4,6 év,

Miskolcon már 2,4 év után megérheti a vásárlás,

Szegeden a legmagasabb, valamivel több mint 7 év kell ahhoz, hogy a bérléshez képest kedvezőbb döntés legyen saját lakást venni,

A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül.

Forrás: MBH Bank

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy az adatok alapján a kedvezményes lakáshitel valódi segítséget nyújt az első lakásvásárlók számára. Az MBH Banknál az igénylők átlagéletkora 36 év, az általuk választott ingatlanok átlagos értéke pedig 43 millió forint. Ezek az adatok is jól tükrözik, hogy a program elsősorban azokat a fiatalokat és családalapítókat szólítja meg, akik valóban első otthonukat keresik.