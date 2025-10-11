3 órája
Bérlés vagy vásárlás? Az Otthon Start Program megbillentette a mérleget
Nagy dilemma szokott lenni fiatalok körében, hogy hosszú távon mi éri meg jobban: az ingatlan vásárlása vagy bérlése? Az Otthon Start Program az MBH Jelzálogbank elemzése szerint igencsak megkönnyíti ezt a döntést.
A szeptemberben indult Otthon Start Program jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon, hiszen sokan igyekeznek kihasználni a 6-7 százalékos piaci hitelek helyett elérhető 3 százalékos, kedvezményes kamatozású konstrukciót. Az MBH Bank tájékoztatása alapján a fiataloknak az új kölcsön által könnyebb lesz dönteni az ingatlan vásárlása és bérlése között.
Megkönnyíti a döntést az Otthon Start Program
Az MBH Index elemzői – ahogy az elmúlt években is – kiszámították, mennyi idő után éri meg inkább megvenni egy lakást, mint bérelni. Ez az úgynevezett fedezeti időtáv, vagyis az a minimum idő, amikorra a bérlés és a vásárlás összköltsége kiegyenlítődik. Ha valaki ennél tovább tervez az adott ingatlanban élni, akkor anyagilag jobban járhat a vásárlással, míg rövidebb időre szóló lakhatási terv esetén a bérlés lehet kedvezőbb választás.
„Az utóbbi időben jelentősen megnőttek az ingatlanárak, de erre válaszul egyre több támogatással és kedvezményes hitellehetőséggel támogatja az állam a lakás- és házvásárlókat. Az Otthon Start a támogatások közül egy olyan kedvezmény, ami azokat a fiatalokat is segíti, akik még nem terveznek gyermekvállalást” – emelte ki dr. Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
Évekre lebontva
Az Otthon Start Program hatása a számokban is látszik, ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok:
- Kecskeméten 4,6 év,
- Miskolcon már 2,4 év után megérheti a vásárlás,
- Szegeden a legmagasabb, valamivel több mint 7 év kell ahhoz, hogy a bérléshez képest kedvezőbb döntés legyen saját lakást venni,
- A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül.
Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy az adatok alapján a kedvezményes lakáshitel valódi segítséget nyújt az első lakásvásárlók számára. Az MBH Banknál az igénylők átlagéletkora 36 év, az általuk választott ingatlanok átlagos értéke pedig 43 millió forint. Ezek az adatok is jól tükrözik, hogy a program elsősorban azokat a fiatalokat és családalapítókat szólítja meg, akik valóban első otthonukat keresik.
Az Otthon Start Program rövid ismertetője
A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik és nagyon alacsony a többi lakáshitel-konstrukcióhoz képest.
A hitel keretei között összesen 50 millió forintot lehet felvenni. A ház vagy tanya ára maximum 150 millió forint lehet, a lakásoknál pedig 100 millió forint az árhatár, a leghosszabb futamidő pedig 25 év.
Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára maximum 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak vagy lakások vásárlását támogatják. Az elsőlakás-vásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start Program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.
Berényi István egyéni ingatlanértékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint vagy annál alacsonyabb értékű. Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel
- a büntetlen előélet,
- a köztartozás-mentesség,
- valamint a hitelképesség.
A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
