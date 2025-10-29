A tél már nem állítja meg a gyomokat, a gazdáknak most kell megvédeniük a termést

Az enyhe hőmérsékletűvé váló téli időjárás számos gyomnövényt késztet vegetációra, némelyek egész télen képesek fejlődni. Az ősszel csírázó, áttelelő egyévesek, például a tyúkhúr, a bársonyos árvacsalán, a pásztortáska vagy a veronikafélék agresszív terjedése feltűnő a szántóföldeken. Jellemző továbbá a nagy széltippan vagy a parlagi ecsetpázsit kártétele a kevésbé gondozott táblákon. Ezért az őszi gyomirtás kulcsfontosságú.

Az őszi gyomirtás és más növényvédő eljárások döntően meghatározzák a szántóföldiek tavaszi állapotát, a táj látképét.

Fotó: Miklay Jenő

Tápanyagot mentünk meg az őszi gyomirtással

– Napjainkban a szántóföldi növényeket termesztőknek talán legfontosabb feladata a hatékony gyomírtás. Ez a művelet ősszel költségesebb, szemben a tavaszi védekezéssel, de megéri rá áldozni. Ebben az időszakban lehetséges egyebek közt a homokhátsági termőföldeken különösen elterjedt tyúkhúrt,valamint a veronika- és a violaféléket kiirtani. Ugyanez a munka tavasszal már kevésbé eredményes.

Az őszi gyomirtás előnye elsősorban abban mutatkozik meg, hogy a kártékony növényeket korán kiiktatjuk, azzal pedig jelentős mennyiségű tápanyagot, fényt és vizet tudunk megmenteni a kultúrnövényeinknek.

Bízhatunk abban, hogy a kemikáliák hatása tavaszig tart, az októberi esőzések elősegítették a gyomok gyökérzónájába jutását – vázolta az őszi gyommentesítés fontosságát Pesti Gábor a nagykőrösi gazdakör alelnöke.

A repcére nagyon oda kell figyelni

Az éghajlati felmelegedéssel változik a rovarok és a mikrokártevők elleni védekezések menetrendje is. A szakemberek szerint ez idő tájt főleg a repcére kell a gazdáknak nagyobb gondot fordítaniuk.

– Korán megjelentek a repce pusztítói, amelyek már néhány leveles állapotban is támadják azt. A kártevők még hűvös időjárásban is hámozzák a leveleket. Számítani kell a repcedarázsra, amely őszi nemzedékének álhernyója okozhat károkat, a káposztalégy nyűve pedig a növények gyökérnyakán élősködik. Általában a repce károsítói ellen hatékonyak a magvakra juttatott csávázószerek, de nagyobb fertőzés esetén szükség lehet ilyenkor a kikelt vetemények kezelésre is. Kémiai védelemre csak néhány hatóanyag engedélyezett, melyek jelentős része piretroid hatóanyagot tartalmaz.

Fontos tudnivaló az is, hogy több készítmény csak korlátozott időben és meghatározott alkalommal juttatható ki.

A repcetáblákon érdemes alkalmazni az úgynevezett őszi regulátorozást is, akár kombinált növényvédelemmel. Az alkalmas időszakban felhasznált növekedésszabályozó készítmények javítják a repce télállóságát. Mérsékelhetők az esetleges levél- és a hajtáscsúcsi fagyások, vastagabb gyökérnyak, erőteljesebb gyökérzet képződik. A jó erőben telelő repce tavasszal intenzíven fejlődik, terméshozama várhatóan nagyobb lesz ellentétben a beavatkozás nélkül hagyott táblákkal – tanácsolta Pesti Gábor.