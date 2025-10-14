október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőgazdaság

1 órája

Az öntözés lehet a túlélés kulcsa az alföldi termőföldeken, a gazdák mégsem mernek belevágni

Címkék#száraz idő#energia#növénytermesztés#öntözés

A tartósnak mutatkozó aszályos időjárás miatt a homokhátsági szántókon, hosszú távon nélkülözhetetlen a víz utánpótlása. A növénykultúrák többlet termése és annak jobb minősége idén is hangsúlyozta az öntözés fontosságát. 

Miklay Jenő

A térségi gazdakörök számvetései szerint több növény esetében jelentős különbség mutatkozik az öntözést nélkülöző és a vízzel ellátott területekről származó növények hozama között. 

Egy gazda éppen öntözést hajt végre a a növényein
 A jelenlegi öntözési módok pazarlóak, a víz szabályozott felhasználását tekintik hosszú távú megoldásnak a szakemberek
Fotó: Miklay Jenő

A kukorica, a repce öntözve helyenként 50, a napraforgó nagyjából 30%-al adott több termést az aszálynak kitett veteményekkel szemben. Az összességhez képest ez igen szerény eredmény, hiszen a mezőgazdasági öntözött területek aránya országosan 3% körül mozog. Nagyjából ilyen mértékű a Bács-Kiskun vármegyei termőföldek vízpótlása is, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Megtérül az öntözés?

Az öntözhetőség bővítése, kivált a szárazodó homokhátsági térségben, kormányzati programmá emelkedett. Az oda befektetendő központi és termesztői források többlet árbevétellel térülnek meg a jövőben. A fedezetül szolgáló magasabb hozam teljesülését illetően nincs vita, ám a jövedelmezőség azzal arányos emelkedésére nem látnak garanciát a szakemberek.   

A piacon ugyanis nincs árszabályozás. Ha valamiből sok terem, annak a vételárát rendszerint lenyomják a felvásárlók arra a szintre, ahol a termelőnél már nemigen marad nyereség. Ezért sok gazdálkodó óvatos az öntözőrendszerek tervezését illetően, hiszen a megvalósítás, a működtetési költségek megdrágítják a termesztést. 

„A szántóföldi öntözés jelentős ráfordítást igénnyel: létesítése és működtetési költségei, az amortizáció mellett terhet jelent a technológia átalakítása is. A befektetés csak akkor térül meg, ha hatékony vízhasznosítású növényfajtákat vetnek, az elvárható nagyobb terméshez több tápanyagot használnak fel. Közvetett költségnövekedés lehet a nedvesebb talajokon gyakoribb gyomirtás, a gombabetegségek, rovarok elleni többszöri védekezés is. Magasabb kombájnolási- szállítási-, szárítási és egyéb magtárolási költségek emelkedésével is számolni kell” – hívta fel a figyelmet a hátrányokra Sebestyén István nagykőrösi öntözési szaktanácsadó.

A szakember által felsorolt pénzügyi feltételek mellett további megfontolások elé állítja az öntözőhálózatok bővítését a vízkészlet állapota.

Új rendelet a vízhasználatban

Az öntözési szükséglettel párhuzamban erőteljes hangsúlyt kap a vízbázisok védelme is. A kormány új rendeletet hozott a felszín alatti vízhasználat szigorításáról: például Bács-Kiskun vármegyében idén különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetet jelöltek ki a klímaváltozás és az emberi tevékenységek okozta vízkészlet fogyatkozás csökkentésére.   

Öntözőrendszer működés közben
Öntözőrendszert érdemes használni a nagyobb területeken
Fotó: Miklay Jenő

Ilyenformán a mezőgazdasági területeken a vízpótlást korlátozhatja a vizek védelme. Lehetséges-e mégis óvni a vízbázisokat úgy, hogy ne kerüljön a termesztés veszélyesen hátrányba? 

„A mezőgazdaságban, miként bármely segédanyaggal, az öntözővízzel is takarékoskodni kell. Felhasználásának leghatékonyabb módját kell alkalmazniuk a termesztőknek. A számítások szerint jelenleg a kelleténél lényegesen több öntözővizet használnak fel a gazdaságok. Azzal szemben az újabb, korszerűbb öntözési megoldásokkal, például csepegtető technikával kevesebb vízzel is elérhetőek ugyanakkora hozamok, így mérséklődik az energia-felhasználás, az üzemeltetési költség, kisebb a talajerózió, a tápanyag-kimosódás. Úgy gondolom, a jövőben a pontos számításokon alapuló, automatizált öntözési rendszerekkel lehetséges úgy ellátni a mezőgazdaságot, hogy közben a vízkészletet sem zsaroljuk ki ”– vélelmezte a szakember.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu