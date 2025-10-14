32 perce
Az öntözés lehet a túlélés kulcsa az alföldi termőföldeken, a gazdák mégsem mernek belevágni
A tartósnak mutatkozó aszályos időjárás miatt a homokhátsági szántókon, hosszú távon nélkülözhetetlen a víz utánpótlása. A növénykultúrák többlet termése és annak jobb minősége idén is hangsúlyozta az öntözés fontosságát.
A térségi gazdakörök számvetései szerint több növény esetében jelentős különbség mutatkozik az öntözést nélkülöző és a vízzel ellátott területekről származó növények hozama között.
A kukorica, a repce öntözve helyenként 50, a napraforgó nagyjából 30%-al adott több termést az aszálynak kitett veteményekkel szemben. Az összességhez képest ez igen szerény eredmény, hiszen a mezőgazdasági öntözött területek aránya országosan 3% körül mozog. Nagyjából ilyen mértékű a Bács-Kiskun vármegyei termőföldek vízpótlása is, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.
Megtérül az öntözés?
Az öntözhetőség bővítése, kivált a szárazodó homokhátsági térségben, kormányzati programmá emelkedett. Az oda befektetendő központi és termesztői források többlet árbevétellel térülnek meg a jövőben. A fedezetül szolgáló magasabb hozam teljesülését illetően nincs vita, ám a jövedelmezőség azzal arányos emelkedésére nem látnak garanciát a szakemberek.
A piacon ugyanis nincs árszabályozás. Ha valamiből sok terem, annak a vételárát rendszerint lenyomják a felvásárlók arra a szintre, ahol a termelőnél már nemigen marad nyereség. Ezért sok gazdálkodó óvatos az öntözőrendszerek tervezését illetően, hiszen a megvalósítás, a működtetési költségek megdrágítják a termesztést.
„A szántóföldi öntözés jelentős ráfordítást igénnyel: létesítése és működtetési költségei, az amortizáció mellett terhet jelent a technológia átalakítása is. A befektetés csak akkor térül meg, ha hatékony vízhasznosítású növényfajtákat vetnek, az elvárható nagyobb terméshez több tápanyagot használnak fel. Közvetett költségnövekedés lehet a nedvesebb talajokon gyakoribb gyomirtás, a gombabetegségek, rovarok elleni többszöri védekezés is. Magasabb kombájnolási- szállítási-, szárítási és egyéb magtárolási költségek emelkedésével is számolni kell” – hívta fel a figyelmet a hátrányokra Sebestyén István nagykőrösi öntözési szaktanácsadó.
A szakember által felsorolt pénzügyi feltételek mellett további megfontolások elé állítja az öntözőhálózatok bővítését a vízkészlet állapota.
Új rendelet a vízhasználatban
Az öntözési szükséglettel párhuzamban erőteljes hangsúlyt kap a vízbázisok védelme is. A kormány új rendeletet hozott a felszín alatti vízhasználat szigorításáról: például Bács-Kiskun vármegyében idén különleges vízkészlet-gazdálkodási körzetet jelöltek ki a klímaváltozás és az emberi tevékenységek okozta vízkészlet fogyatkozás csökkentésére.
Ilyenformán a mezőgazdasági területeken a vízpótlást korlátozhatja a vizek védelme. Lehetséges-e mégis óvni a vízbázisokat úgy, hogy ne kerüljön a termesztés veszélyesen hátrányba?
„A mezőgazdaságban, miként bármely segédanyaggal, az öntözővízzel is takarékoskodni kell. Felhasználásának leghatékonyabb módját kell alkalmazniuk a termesztőknek. A számítások szerint jelenleg a kelleténél lényegesen több öntözővizet használnak fel a gazdaságok. Azzal szemben az újabb, korszerűbb öntözési megoldásokkal, például csepegtető technikával kevesebb vízzel is elérhetőek ugyanakkora hozamok, így mérséklődik az energia-felhasználás, az üzemeltetési költség, kisebb a talajerózió, a tápanyag-kimosódás. Úgy gondolom, a jövőben a pontos számításokon alapuló, automatizált öntözési rendszerekkel lehetséges úgy ellátni a mezőgazdaságot, hogy közben a vízkészletet sem zsaroljuk ki ”– vélelmezte a szakember.
