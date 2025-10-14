Az öntözés lehet a túlélés kulcsa az alföldi termőföldeken, a gazdák mégsem mernek belevágni

A térségi gazdakörök számvetései szerint több növény esetében jelentős különbség mutatkozik az öntözést nélkülöző és a vízzel ellátott területekről származó növények hozama között.

A jelenlegi öntözési módok pazarlóak, a víz szabályozott felhasználását tekintik hosszú távú megoldásnak a szakemberek

Fotó: Miklay Jenő

A kukorica, a repce öntözve helyenként 50, a napraforgó nagyjából 30%-al adott több termést az aszálynak kitett veteményekkel szemben. Az összességhez képest ez igen szerény eredmény, hiszen a mezőgazdasági öntözött területek aránya országosan 3% körül mozog. Nagyjából ilyen mértékű a Bács-Kiskun vármegyei termőföldek vízpótlása is, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Megtérül az öntözés?

Az öntözhetőség bővítése, kivált a szárazodó homokhátsági térségben, kormányzati programmá emelkedett. Az oda befektetendő központi és termesztői források többlet árbevétellel térülnek meg a jövőben. A fedezetül szolgáló magasabb hozam teljesülését illetően nincs vita, ám a jövedelmezőség azzal arányos emelkedésére nem látnak garanciát a szakemberek.

A piacon ugyanis nincs árszabályozás. Ha valamiből sok terem, annak a vételárát rendszerint lenyomják a felvásárlók arra a szintre, ahol a termelőnél már nemigen marad nyereség. Ezért sok gazdálkodó óvatos az öntözőrendszerek tervezését illetően, hiszen a megvalósítás, a működtetési költségek megdrágítják a termesztést.

„A szántóföldi öntözés jelentős ráfordítást igénnyel: létesítése és működtetési költségei, az amortizáció mellett terhet jelent a technológia átalakítása is. A befektetés csak akkor térül meg, ha hatékony vízhasznosítású növényfajtákat vetnek, az elvárható nagyobb terméshez több tápanyagot használnak fel. Közvetett költségnövekedés lehet a nedvesebb talajokon gyakoribb gyomirtás, a gombabetegségek, rovarok elleni többszöri védekezés is. Magasabb kombájnolási- szállítási-, szárítási és egyéb magtárolási költségek emelkedésével is számolni kell” – hívta fel a figyelmet a hátrányokra Sebestyén István nagykőrösi öntözési szaktanácsadó.

A szakember által felsorolt pénzügyi feltételek mellett további megfontolások elé állítja az öntözőhálózatok bővítését a vízkészlet állapota.