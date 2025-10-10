október 10., péntek

Fenntarthatóság

2 órája

„A táplálékod legyen a gyógyszered” – a fülöpjakabi biogazda tanítása mindenkinek szól – fotók, videó

Címkék#ökogazdálkodás#biogazda#Nemes Mátyás#Homokhátság#mezőgazdaság

A Föld és az emberek egészségének szolgálatát tűzte ki célul biokertészetével a gazda. Családja életét is gyökeresen átformálta a szemléletváltás. Nemes Mátyás biogazda mindemellett a Homokhátság vízutánpótlásáért is kitartó küzdelmet folytat.

Vajda Piroska

Bács-Kiskun Vármegye Fenntarthatóságáért díjban részesült a fülöpjakabi biokertész, aki hivatásként és életfilozófiaként tekint a Földanya élőlényeinek szolgálatára. A Nemes Mátyás biogazda Fülöpjakab határában található ökogazdaságában 7 hektáron gazdálkodik, ahol családjával szabadföldön és fóliasátrak alatt közel harmincféle zöldséget termesztenek egész évben. A Nemes ökogazdaság működése példaértékű: a fenntarthatóság és a talajélet védelme a mindennapi munka szerves része.

Nemes Mátyás biogazda
Nemes Mátyás biogazda munkásságát megyei díjjal ismerték el
Fotó: Vajda Piroska

Nemes Mátyás biogazda és a kezdetek

Nemes Mátyás már a hetvenes évek végén felfigyelt a fenntartható gazdálkodás fontosságára. 1977-ben, egy mezőgazdasági vásáron hallott először a környezetbarát szemléletről, amely azonnal magával ragadta. Ekkor kezdte el olvasni a témához kapcsolódó – akkoriban még igen szűkösen elérhető – szakirodalmat, majd megvalósította első biokertjét, Kiskunfélegyháza külterületén, Selymesben.

–Akkor még szinte semmilyen információ nem állt rendelkezésre, sok mindent a saját tapasztalataink útján kellett megtanulnunk 

– idézte fel a kezdeti éveket. – Ma már sokkal könnyebb dolga van annak, aki belevág az ökogazdálkodásba, de a lényeg nem változott: alázattal kell közelíteni a természethez.

Egy élet a bioszemlélet jegyében

Nemes Mátyás 1999-ben elvégezte ökológai gazdálkodási, 2000 pedig biodinamikus gazdálkodói tanfolyamot, majd fokozatosan sajátította el a különböző ökológiai módszereket, amelyekből végül kialakította egyedi, fülöpjakabi biokertészetét. A család időközben Félegyházáról Fülöpjakabra költözött, ahol létrejött a mára már országos hírű Nemes ökogazdaság.

A díj kapcsán Nemes Mátyás hangsúlyozta: számára a kertészkedés nem csupán termelés, hanem egyfajta küldetés. 

– Az a célom, hogy az elkövetkező generációk is élhető környezetben élhessenek. Ehhez azonban vízre van szükség – mutatott rá. Mint mondta, az elismerés részben annak a több éves munkának is szól, amit a Homokhátság vízutánpótlása érdekében végzett.

egy élet a bioszemlélet jegyében
Nemes Mátyás számára a kertészkedés nem csupán termelés, hanem egyfajta küldetés
Fotó: Vajda Piroska

Harc a Homokhátság kiszáradása ellen

– Közel tíz éve fogtunk össze több környékbeli gazdával, mert közösen felismertük: az alföldi Homokhátság vízutánpótlását nem lehet tovább halogatni. Ehhez szövetségeseket kerestünk – mesélte. Az ügy mellé állt többek között Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Rideg László, a megyei önkormányzat korábbi elnöke is. Kitartó és hathatós munkájuknak köszönhetően mára zöld utat és több milliárd forint támogatást kapott a térség vízgazdálkodási fejlesztése.

Talajélet mindenek felett

Nemes Mátyás gazdálkodási filozófiájának középpontjában a talajélet megőrzése és helyreállítása áll. Úgy véli, nem a növényt kell táplálni, hanem a talaj élőlényeit. Ez a fenntartható termelés alapja.

– Évtizedekig az volt a felfogás, hogy a talajt gyommentesen kell tartani, de ennek az lett a következménye, hogy a csupaszon hagyott földek kiszáradtak. Mi más úton járunk. 

Még a fóliasátrakban sem irtjuk ki teljesen a gyomokat, mert azok árnyékot adnak, csökkentik a párolgást, és hozzájárulnak a talaj egészségéhez 

– magyarázta.

A biogazda szerint minden gyomnak megvan a maga szerepe: – A biodinamikus szemlélet szerint a megjelenő gyom nem ellenség, hanem a talaj gyógyszere. Olyan tápanyagokat termel, amire a talaj élőlényeinek szüksége van. Még az egy méter magasra megnövő gyomok gyökerén is olyan ősbaktériumok élnek, amelyek a talajélet újraindításának kulcsai.

Ahol a humusztartalom alacsony, ott nem bolygatják a földet, hanem hagyják, hogy a természet tegye a dolgát. 

Ahol pedig intenzívebb zöldségtermesztés zajlik, ott kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó szerves trágyát használnak. – Azt valljuk, hogy amennyit a talajból elveszünk, ugyanannyit vissza is kell adni – foglalta össze a szemléletét.

Életmód és szemléletváltás

A biogazdálkodás nemcsak a munkát, de a család életét is gyökeresen átalakította. 

A Nemes család ma már szinte kizárólag ökológiai forrásból származó élelmiszert fogyaszt, elsősorban saját maguk által termesztett zöldségeket. Úgynevezett gyógytáplálkozást folytatnak. 

Abban az elvben hisznek, hogy „a táplálékod legyen a gyógyszered”.

A természethez, a teremtéshez való viszonyuk is megváltozott. – Rájöttünk, hogy ami a talajban történik, ugyanúgy lezajlik az emberi testben is. Ha a növény nyomelemhiányos, akkor az ember is az lesz. Addig nem fognak megoldódni az egészségügy problémáink, amíg a Földanyát nem tesszük rendbe – vallja Nemes Mátyás. 

Tudásmegosztás: küldetés és felelősség

A fülöpjakabi ökogazda fontos feladatának tartja a tudás átadását is. Fiai már követik ezen az úton, hiszen ők is ökológiai gazdálkodással foglalkoznak, és úgy tűnik az unokák is elköteleződtek a zöld életmód mellett.

küldetés és felelősség a tudás megosztása
A fülöpjakabi ökogazda fontos feladatának tartja a tudás átadását is
Fotó: Vajda Piroska

Akik szeretnék megismerni a biogazdálkodás alapjait, azokat szívesen látják a Nemes ökogazdaságban, ahol rendszeresen tartanak nyílt napokat. Emellett Nemes Mátyás a YouTube-on is több interjúban, videóban osztja meg tapasztalatait az érdeklődőkkel, remélve, hogy minél többen elindulnak ezen az úton a Föld és az ember egészségének szolgálatában.

Hírlevél feliratkozás
