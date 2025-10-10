„A táplálékod legyen a gyógyszered” – a fülöpjakabi biogazda tanítása mindenkinek szól – fotók, videó

Bács-Kiskun Vármegye Fenntarthatóságáért díjban részesült a fülöpjakabi biokertész, aki hivatásként és életfilozófiaként tekint a Földanya élőlényeinek szolgálatára. A Nemes Mátyás biogazda Fülöpjakab határában található ökogazdaságában 7 hektáron gazdálkodik, ahol családjával szabadföldön és fóliasátrak alatt közel harmincféle zöldséget termesztenek egész évben. A Nemes ökogazdaság működése példaértékű: a fenntarthatóság és a talajélet védelme a mindennapi munka szerves része.

Nemes Mátyás biogazda munkásságát megyei díjjal ismerték el

Fotó: Vajda Piroska

Nemes Mátyás biogazda és a kezdetek

Nemes Mátyás már a hetvenes évek végén felfigyelt a fenntartható gazdálkodás fontosságára. 1977-ben, egy mezőgazdasági vásáron hallott először a környezetbarát szemléletről, amely azonnal magával ragadta. Ekkor kezdte el olvasni a témához kapcsolódó – akkoriban még igen szűkösen elérhető – szakirodalmat, majd megvalósította első biokertjét, Kiskunfélegyháza külterületén, Selymesben.

–Akkor még szinte semmilyen információ nem állt rendelkezésre, sok mindent a saját tapasztalataink útján kellett megtanulnunk

– idézte fel a kezdeti éveket. – Ma már sokkal könnyebb dolga van annak, aki belevág az ökogazdálkodásba, de a lényeg nem változott: alázattal kell közelíteni a természethez.

Egy élet a bioszemlélet jegyében

Nemes Mátyás 1999-ben elvégezte ökológai gazdálkodási, 2000 pedig biodinamikus gazdálkodói tanfolyamot, majd fokozatosan sajátította el a különböző ökológiai módszereket, amelyekből végül kialakította egyedi, fülöpjakabi biokertészetét. A család időközben Félegyházáról Fülöpjakabra költözött, ahol létrejött a mára már országos hírű Nemes ökogazdaság.

A díj kapcsán Nemes Mátyás hangsúlyozta: számára a kertészkedés nem csupán termelés, hanem egyfajta küldetés.

– Az a célom, hogy az elkövetkező generációk is élhető környezetben élhessenek. Ehhez azonban vízre van szükség – mutatott rá. Mint mondta, az elismerés részben annak a több éves munkának is szól, amit a Homokhátság vízutánpótlása érdekében végzett.

Nemes Mátyás számára a kertészkedés nem csupán termelés, hanem egyfajta küldetés

Fotó: Vajda Piroska

Harc a Homokhátság kiszáradása ellen

– Közel tíz éve fogtunk össze több környékbeli gazdával, mert közösen felismertük: az alföldi Homokhátság vízutánpótlását nem lehet tovább halogatni. Ehhez szövetségeseket kerestünk – mesélte. Az ügy mellé állt többek között Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Rideg László, a megyei önkormányzat korábbi elnöke is. Kitartó és hathatós munkájuknak köszönhetően mára zöld utat és több milliárd forint támogatást kapott a térség vízgazdálkodási fejlesztése.