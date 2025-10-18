A kecskeméti gyár kulcsszereplővé válik, itt indul az új elektromos Mercedes-modellek gyártása

A Mercedes-Benz bejelentette, hogy az elkövetkező három évben több mint negyven új modellt vezet be világszerte, ezzel megkezdve történetének legnagyobb termékoffenzíváját. A gyártási hullám egyik legfontosabb helyszíne Kecskemét, ahol 2026 második negyedévében indul az új, EQ technológiájú C-osztály gyártása.

A Mercedes-Benz elindítja történetének legnagyobb modelloffenzíváját

Fotó: MW-archív

A program a „Next Level Production” nevet viseli, amely a vállalat jövőjét a digitalizációra, az automatizálásra és a fenntarthatóságra építi. A cél: tízszázalékos hatékonyságnövekedés három éven belül, miközben a Mercedes-Benz gyártási hálózata rugalmasabbá és energiahatékonyabbá válik.

Kecskemét a Mercedes-Benz elektromos jövőjének kulcsszereplője

A kecskeméti gyár már most is a modern hajtástechnológiák széles skáláját gyártja, a klasszikus motoroktól a hibrideken át az elektromos modellekig. Az új termelési hullám részeként a gyár tovább bővül: új karosszéria- és összeszerelő üzem, valamint akkumulátorbeszerelő egység épül a 400 hektárosra növekedő területen.

A fejlesztések nemcsak technológiai előrelépést, hanem új munkahelyeket is jelentenek, erősítve a helyi gazdaságot és a beszállítói láncot.

Digitalizáció, mesterséges intelligencia és fenntarthatóság a gyártásban

A Mercedes-Benz gyáraiban a jövő már most elkezdődött: digitális ikrek és AI-alapú rendszerek segítik a termelést, amelyeknek köszönhetően ugyanazon a gyártósoron készülhetnek a belső égésű, a hibrid és az elektromos modellek is.

A vállalat együttműködik az Apptronik céggel is, hogy a következő években humanoid robotokat vezessen be a gyártásba, főként logisztikai területeken.

A fenntarthatóság továbbra is központi szerepet játszik: a Mercedes-Benz célja, hogy 2039-re teljesen megújuló energiával működjenek gyárai. Már most is szén-dioxid-semlegesek a saját járműgyártó telephelyei, és 2030-ra a gyártás energiaigényének több mint 70 százalékát nap- és szélenergiából kívánják fedezni.

A jövő gyártása most kezdődik

A Mercedes-Benz új gyártási stratégiája nem csupán technológiai ugrás, hanem szemléletváltás is: intelligens, rugalmas, hatékony és fenntartható termelést hoz létre. A brémai, sindelfingeni és kecskeméti gyárak együtt jelképezik a német mérnöki precizitás és az innováció új korszakát.