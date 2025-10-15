október 15., szerda

Beruházás

1 órája

A Mercedes-Benz Európa legnagyobb gyárát építi Kecskeméten, 3000 új munkahely jön létre

Nem akármilyen hír érkezett! A Mercedes-Benz Kecskeméten építi meg legnagyobb európai gyárát, 3000 új munkahelyet teremtve, miközben Németországban leépít.

Maksa Balázs

Új korszak kezdődhet a magyar autógyártásban: a Mercedes-Benz Kecskeméten építi meg legnagyobb európai üzemét, amely a kontinens egyik legmodernebb autóipari központjává válhat – írja a Világgazdaság és a Vezess.hu.

A hírös városban építi meg legnagyobb európai gyárát a Mercedes-Benz Kecskemét
A Mercedes-Benz Kecskeméten építi meg legnagyobb európai gyárát
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A német autógyártó stratégiai döntést hozott: jelentős gyárbővítést indít a kecskeméti üzemben, ahol 3000 új munkahely jön létre. A gyár jelenleg mintegy 4500 munkavállalót foglalkoztat, így a beruházás után több mint kétszeresére nőhet a kecskeméti létszám.

A Mercedes-Benz Kecskeméten hozza létre európai gyártási központját

A fejlesztés után éves szinten 300–400 ezer autó készülhet Kecskeméten, a Mercedes-gyárban, ezzel a város átveszi a vezető szerepet a Mercedes európai gyárai között.

A németországi Sindelfingen, Rastatt és Bréma üzemeiben ezzel párhuzamosan csökkenhet a termelés, 200 ezer darabos kapacitásra. A döntéssel Kecskemét részesedése a Mercedes európai gyártásából 15 százalékról 30 százalékra nőhet.

A fejlesztés középpontjában az elektromos járművek gyártása áll. A tervek szerint 2026 második negyedévétől itt készül majd az elektromos C-osztály, valamint a következő generációs GLB SUV hibrid és elektromos változata is. Ezzel párhuzamosan azonban a CLA modell gyártása várhatóan megszűnik Kecskeméten.

Tömeges kényszernyugdíjazás Németországban

A fejlesztéseknek ugyanakkor ára is van. A Világgazdaság értesülései szerint a Mercedes Németországban visszafogja a termelést, és több tízezer dolgozóját kényszernyugdíjba küldi. Mintegy 40 ezer munkavállalónak ajánlanak fel korai nyugdíjazási lehetőséget, akár félmillió eurós végkielégítéssel, amennyiben önként távoznak.

A megszorítások elsősorban az időszakos munkavállalókat érintik, így a magyarországi fejlesztés nem veszélyezteti az állandó dolgozók pozícióit.

BMW vs. Mercedes – élesedik a verseny

A Vezess.hu beszámolója szerint a BMW jelenleg piacvezető pozícióban van. A harmadik negyedévben 514 620 saját márkás járművet értékesített, míg a Mercedes 525 300-at, ami 12 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Ha a Mini és Rolls-Royce eladásait is beleszámítjuk, a BMW 588 300 autót adott el, ezzel egyértelműen maga mögé utasította stuttgarti riválisát.

Piaci bontásban az Egyesült Államokban a BMW 24,9 százalékos növekedést, míg a Mercedes 17 százalékos visszaesést mutatott. Kínában mindkét gyártó gyengébben teljesített, de Európában a Mercedes 2 százalékos, a BMW 9,3 százalékos növekedést ért el.

Az elektromos szegmensben is a BMW vezet: 102 864 elektromos járművet adott el a harmadik negyedévben, szemben a Mercedes 42 600 darabjával.

Új korszak kezdődik az alföldi gyártásban

A kecskeméti üzem bővítése nemcsak munkahelyeket teremt, hanem a magyar autóipar egyik legnagyobb beruházása is lesz. A Mercedes ezzel Kecskemétet méginkább felhelyezi az európai térképre, és hosszú távon a régió és az ország gazdasági motorjává teheti a várost, mégjobban megerősítve jelenlegi pozícióját.

