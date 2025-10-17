október 17., péntek

Beruházás

1 órája

Nagy változás, Erdélyben épült meg a Mercedes-Benz elektromos motorokat gyártó üzeme

Címkék#Erdély#motor#Mercedes-Benz

Új fejezetet nyitott a Mercedes az elektromos járműgyártásban: Erdélyben, a Fehér megyei Sebeșen (Szászsebesen) kezdődött meg az elektromos motorok sorozatgyártása. A Mercedes-Benz klímasemleges üzeme már most is kulcsszerepet játszik a márka jövőjében.

Orosz Fanni Flóra

Az új, 30 ezer négyzetméteres csarnokban kizárólag megújuló energiaforrások biztosítják az üzem működését. A gyártósor átadásán Ilie Bolojan miniszterelnök is részt vett. A Mercedes-Benz tulajdonában lévő Star Assembly SRL mostantól a kizárólag elektromos meghajtású GLC modellhez készíti a motorokat. Bár a beruházás pontos értékét nem hozták nyilvánosságra, a projekt stratégiai jelentőségű a vállalat számára – számolt be a Világgazdaság.

Elektromos motort gyárt a Mercedes-Benz Erdélyben
Elkezdődött a Mercedes-Benz elektromos motorjainak gyártása Erdélyben
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jövő az elektromos autó

A Mercedes közleménye szerint az elektromos motorok gyártásának beindítása kulcsfontosságú lépés az átállásban a hagyományos alkatrészekről a fenntarthatóbb, elektromos technológiákra. A vállalat ezzel nemcsak a jövő autóiparába fektet, hanem a helyi munkaerő megtartását és fejlesztését is támogatja.

A 2013-ban alapított Star Assembly ma már Románia harmadik legnagyobb exportőre, több mint 1500 embert foglalkoztat, és tavaly több mint kétmilliárd lejes árbevételt ért el.

Mercedes-Benz kecskeméti központtal

A Mercedes-Benz nemcsak Erdélyben, hanem Magyarországon is komoly terveket dédelget. A kecskeméti gyárban hatalmas bővítést terveznek, amely a márka európai gyártásában meghatározó szerepet hozhat.

Az iparági értesülések szerint a jövőben évente akár 300–400 ezer autó is készülhet Kecskeméten, ami kétszerese a jelenlegi volumennek. A fejlesztés után a magyarországi üzem a Mercedes európai termelésének akár 30 százalékát is adhatja.

Jön az elektromos C-osztály és a GLB új generációja

A tervek szerint 2026 második negyedévétől Kecskeméten indul az elektromos C-osztály és a GLB következő generációjának gyártása, beleértve a hibrid és teljesen elektromos változatokat is. Ugyanakkor a CLA modell gyártása fokozatosan kivezetésre kerül.

A Mercedes-Benz ezzel egyértelműen jelzi, hogy a jövő az elektromos meghajtásé – akár Erdélyben, akár Kecskeméten.

