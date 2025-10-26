október 26., vasárnap

Vásárlás előtt csekkolja ezt a listát, íme a top 10 legmegbízhatóbb autó

Nagyon hasznos közvélemény-kutatást készített egy brit magazin. Több tízezer sofőr mondta el véleményét kocsijáról, és ez alapján összegezték a megbízható autókat, illetve azokat a típusokat, amelyekkel sok a gond. Mutatjuk a részleteket.

Vizi Zalán

A megbízható autók igazi családtaggá válhatnak. Ha viszont egy kocsival csak a gond van, az nemcsak sok fejtörést okozhat és energiát vehet el tőlünk, de még a pénztárcánk is bánhatja. Ezért nem mindegy, mi az általános véleménye a sofőröknek egyes autókról.

a legjobb megbízható autók
Mutatjuk a megbízható autók top 10-es listáját
Fotó: Gettyimages / Illusztráció

A brit What car? magazin készített egy közvélemény-kutatást, amely során több mint 30 ezer sofőrt kérdeztek meg arról, mit gondolnak saját autójukról. A kutatás elsősorban az 5 évnél nem idősebb autókra összpontosított. Az eredmények ismertetése előtt azt fontos hangsúlyozni, hogy csak azokat az autókat rangsorolták, melyekről kellő számú visszajelzés érkezett.

Ezek a megbízható autók

A kutatás rangsorolta a legmegbízhatóbb autókat. A versenyt egyértelműen az ázsiai márkák nyerték. A top 10 legmegbízhatóbb autó a britek szerint:

  • Hyundai i10
  • Hyundai Santa Fe
  • Kia EV3
  • Toyota GR Yaris
  • Toyota Aygo X
  • Vauxhall Grandland petrol
  • Toyota RAV4
  • Mini hatchback
  • Volkswagen T-Roc
  • Porsche Macan

Az említett autók 99 vagy 100 százalékos megbízhatósági indexet kaptak a közvélemény-kutatás eredményeit összegezve.

A legmegbízhatatlanabb autók

A megbízhatósági index alapján a legtöbb gond a 2019 után gyártott Nissak Juke autóval van. Ez mindössze 55,2 százalékos megbízhatósági indexet kapott. A sofőrök szerint a leggyakoribb hibaforrása: 12V akku, benzinmotor, üzemanyag-ellátás és egyéb elektromos hibák.

A negatív lista második helyére a 2024 utáni Volkswagen Tiguanok kerültek mindössze 64,2 százalékos megbízhatósági indexszel. A leggyakoribb hibaforrásuk: infotainment, egyéb elektromos hibák, fékrendszer és karosszéria.

A harmadik legmegbízhatatlanabb autó a 2016 és 2021 között gyártott Kia Sportage lett. A 72,9 százalékos megbízhatósági indexszel rendelkező kocsi leggyakoribb hibaforrásai: motor, sebességváltó, egyéb elektromos hibák és a fékrendszer.

A negyedik legmegbízhatatlanabb autó a 2022 utáni Mazda CX-60. Megbízhatósági indexe 76,2 százalék, leggyakoribb hibaforrása: futómű, kormánymű, karosszéria, PHEV akku, üzemanyag-ellátás és sebességváltó.

A kecskeméti szerelő részben egyetért a kutatás eredményével

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a brit kutatás eredményei egyeznek-e a helyi tapasztalatokkal, így megkérdeztük Szabó Csabát. A kecskeméti Varga Autószervíz szerelője rögtön érdekes megállapítást tett, ugyanis szerinte a Nissan Juke egyáltalán nem tartozik a legmegbízhatatlanabb autók közé. – Ezt a Nissant megbízható autónak gondolom, nagyon kevés ilyen kocsit kell javítanunk – szögezte le Szabó Csaba.

A kecskeméti autószerelő viszont a többivel már egyetértett. A Volkswagen Tiguan kapcsán azt mondta, el tudja hinni, hogy az emberek többsége a fent említett problémákkal találkozik, a Kia Sportage hibaforrásai tökéletesen reprezentálják a saját tapasztalatait, valamint a Mazda CX-60 említett problémáival is egyetért. Ez utóbbi kapcsán Szabó Csaba annyit tett hozzá, hogy „a futóműve tényleg gyenge”.

Szabó Csabától azt is megkérdeztük, mivel egészítené ki a listát. Erre azt mondta, hogy nagyon sok olyan autót visznek hozzájuk szerelni, amelyek Volkswagen 2000-es CR motorral rendelkeznek. Ezeknél gyakori a részecskeszűrő meghibásodása és gyenge a porlasztója. Ezt is érdemes szem előtt tartanunk használt autó vásárlásakor

Legjobb kocsi? Suzuki!

De vajon melyik használt autók tartoznak Szabó Csaba szerint a megbízható kocsik közé? – Először is azt fontos leszögezni, hogy csupán városi használatra nem célszerű nagy köbcentis dízel motoros autót venni. A kis köbcentis benzinesek javasoltak, ráadásul a karbantartásuk is olcsóbb. A megbízható autók közé sorolnám a benzines Volkswageneket, illetve a Toyotákat, amelyek kiváló benzines motorral rendelkeznek. Például rengeteg Toyota Yaris járja az utakat és nincs velük különösebb gond – nyilatkozta Szabó Csaba, hozzátéve, hogy az ő képzeletbeli rangsorát lehet, hogy a Suzuki nyerné, mert azt szinte sosem kell szerelniük.

