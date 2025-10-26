Vásárlás előtt csekkolja ezt a listát, íme a top 10 legmegbízhatóbb autó

A megbízható autók igazi családtaggá válhatnak. Ha viszont egy kocsival csak a gond van, az nemcsak sok fejtörést okozhat és energiát vehet el tőlünk, de még a pénztárcánk is bánhatja. Ezért nem mindegy, mi az általános véleménye a sofőröknek egyes autókról.

Mutatjuk a megbízható autók top 10-es listáját

Fotó: Gettyimages / Illusztráció

A brit What car? magazin készített egy közvélemény-kutatást, amely során több mint 30 ezer sofőrt kérdeztek meg arról, mit gondolnak saját autójukról. A kutatás elsősorban az 5 évnél nem idősebb autókra összpontosított. Az eredmények ismertetése előtt azt fontos hangsúlyozni, hogy csak azokat az autókat rangsorolták, melyekről kellő számú visszajelzés érkezett.

Ezek a megbízható autók

A kutatás rangsorolta a legmegbízhatóbb autókat. A versenyt egyértelműen az ázsiai márkák nyerték. A top 10 legmegbízhatóbb autó a britek szerint:

Hyundai i10

Hyundai Santa Fe

Kia EV3

Toyota GR Yaris

Toyota Aygo X

Vauxhall Grandland petrol

Toyota RAV4

Mini hatchback

Volkswagen T-Roc

Porsche Macan

Az említett autók 99 vagy 100 százalékos megbízhatósági indexet kaptak a közvélemény-kutatás eredményeit összegezve.

A legmegbízhatatlanabb autók

A megbízhatósági index alapján a legtöbb gond a 2019 után gyártott Nissak Juke autóval van. Ez mindössze 55,2 százalékos megbízhatósági indexet kapott. A sofőrök szerint a leggyakoribb hibaforrása: 12V akku, benzinmotor, üzemanyag-ellátás és egyéb elektromos hibák.

A negatív lista második helyére a 2024 utáni Volkswagen Tiguanok kerültek mindössze 64,2 százalékos megbízhatósági indexszel. A leggyakoribb hibaforrásuk: infotainment, egyéb elektromos hibák, fékrendszer és karosszéria.

A harmadik legmegbízhatatlanabb autó a 2016 és 2021 között gyártott Kia Sportage lett. A 72,9 százalékos megbízhatósági indexszel rendelkező kocsi leggyakoribb hibaforrásai: motor, sebességváltó, egyéb elektromos hibák és a fékrendszer.

A negyedik legmegbízhatatlanabb autó a 2022 utáni Mazda CX-60. Megbízhatósági indexe 76,2 százalék, leggyakoribb hibaforrása: futómű, kormánymű, karosszéria, PHEV akku, üzemanyag-ellátás és sebességváltó.