Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel – fotók

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MZ Precast Kft. alapkőletételi ünnepségén vett részt Dunavecsén, ahol elmondta, hogy a magyar-szerb gyárépítés építéséhez a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt. Első ütemben 65 munkahelyet teremt majd a magyar-szerb tulajdonú építőipari cég. – A lehető legmodernebb termelésirányítási rendszert és leghatékonyabb építészeti megoldásokat fogják alkalmazni, és a létesítmény szinte kizárólag napenergiával fog működni, ezzel hozzájárulva hazánk környezetvédelmi célkitűzéseihez – közölte.

A magyar-szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén Szijjártó Péter is beszédet mondott Dunavecsén

Fotó: Pozsgai Ákos

Felére csökkent a munkanélküliség

Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt tíz év során felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés több mint megduplázódott, évi 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra nőtt. – Ez szerintem nem független attól a ténytől, hogy a kormányzat támogatásával ezen tíz év alatt itt 131 nagy beruházás jött létre 1700 milliárd forintnyi értékben, és több mint 11 ezer új munkahelyet hoztak létre ezáltal – emlékeztetett a külgazdasági miniszter.

Újraiparosodott Bács-Kiskun

Az utóbbi tizenöt évet Magyarország újraiparosításaként jellemezte a tárcavezető, amelynek folyamán vélekedése szerint letették egy erős gazdaság alapjait.

– Létrehoztunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben egyrészt megéri dolgozni, másrészt pedig megéri munkahelyeket teremteni. Ebben a másfél évtizedben strukturálisan alakítottuk át nem csak a felsőoktatási rendszert, hanem a középfokú szakképzést is, annak érdekében, hogy mindenki birtokába kerülhessen a tudásnak, amely szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiacon versenyképes tudjon lenni – mondta Szijjártó Péter.

Szinte teljes a foglalkoztatottság

Emlékeztetett arra is, hogy mára gyakorlatilag teljes a foglalkoztatás, az ipari termelés értéke pedig tíz év alatt a kétszeresére emelkedett, a 2014-es 25 ezer milliárd forintról 53 ezer milliárd forintra.

A miniszter szerint ehhez arra volt szükség, hogy még a legnagyobb nehézségek közepette is megdöntsék a beruházási rekordokat.

Ennek kapcsán megjegyezte a tárcavezető, hogy a magyar gazdaság megerősödését tanúsítja, hogy tavaly és idén darabszámra a legtöbb beruházást a kormány támogatásával már a hazai vállalatok hajtották végre. A miniszter rámutatott, hogy 2014 óta 1120 magyar cég beruházását támogatta a kormány 600 milliárd forint értékben, amivel összesen 2400 milliárd forintnyi beruházást generáltak. A folyamatos beruházási rekordok oda vezettek, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált a külügyi tárca vezetője szerint.