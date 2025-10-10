2 órája
Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel – fotók
A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar-szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén pénteken Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MZ Precast Kft. alapkőletételi ünnepségén vett részt Dunavecsén, ahol elmondta, hogy a magyar-szerb gyárépítés építéséhez a kormány 2,4 milliárd forint támogatást nyújt. Első ütemben 65 munkahelyet teremt majd a magyar-szerb tulajdonú építőipari cég. – A lehető legmodernebb termelésirányítási rendszert és leghatékonyabb építészeti megoldásokat fogják alkalmazni, és a létesítmény szinte kizárólag napenergiával fog működni, ezzel hozzájárulva hazánk környezetvédelmi célkitűzéseihez – közölte.
Felére csökkent a munkanélküliség
Szijjártó Péter beszédében kiemelte, hogy Bács-Kiskun vármegyében az elmúlt tíz év során felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés több mint megduplázódott, évi 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra nőtt. – Ez szerintem nem független attól a ténytől, hogy a kormányzat támogatásával ezen tíz év alatt itt 131 nagy beruházás jött létre 1700 milliárd forintnyi értékben, és több mint 11 ezer új munkahelyet hoztak létre ezáltal – emlékeztetett a külgazdasági miniszter.
Újraiparosodott Bács-Kiskun
Az utóbbi tizenöt évet Magyarország újraiparosításaként jellemezte a tárcavezető, amelynek folyamán vélekedése szerint letették egy erős gazdaság alapjait.
– Létrehoztunk egy olyan gazdasági környezetet, amelyben egyrészt megéri dolgozni, másrészt pedig megéri munkahelyeket teremteni. Ebben a másfél évtizedben strukturálisan alakítottuk át nem csak a felsőoktatási rendszert, hanem a középfokú szakképzést is, annak érdekében, hogy mindenki birtokába kerülhessen a tudásnak, amely szükséges ahhoz, hogy a munkaerőpiacon versenyképes tudjon lenni – mondta Szijjártó Péter.
Szinte teljes a foglalkoztatottság
Emlékeztetett arra is, hogy mára gyakorlatilag teljes a foglalkoztatás, az ipari termelés értéke pedig tíz év alatt a kétszeresére emelkedett, a 2014-es 25 ezer milliárd forintról 53 ezer milliárd forintra.
A miniszter szerint ehhez arra volt szükség, hogy még a legnagyobb nehézségek közepette is megdöntsék a beruházási rekordokat.
Ennek kapcsán megjegyezte a tárcavezető, hogy a magyar gazdaság megerősödését tanúsítja, hogy tavaly és idén darabszámra a legtöbb beruházást a kormány támogatásával már a hazai vállalatok hajtották végre. A miniszter rámutatott, hogy 2014 óta 1120 magyar cég beruházását támogatta a kormány 600 milliárd forint értékben, amivel összesen 2400 milliárd forintnyi beruházást generáltak. A folyamatos beruházási rekordok oda vezettek, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált a külügyi tárca vezetője szerint.
A magyar-szerb gyárépítéshez sikeres együttműködés kellett
Knáb József, a kiskunhalasi székhelyű Merkbau Zrt. igazgatóságának elnöke az alapkőletételi ünnepségen összegezte a közös tulajdonú cég létrejöttének az előzményeit.
Elmondta, hogy az ipari beruházások és az előregyártott vasbeton szerkezetek iránti piaci igény jelentős növekedése miatt több beruházás kapcsán előfordult, hogy a magyar piacon nem tudták beszerezni az előregyártott szerkezeteket.
A külföldi beszerzéseik során kerültek kapcsolatba a későbbi külföldi tulajdonostársukkal, aki Belgrád szomszédságában, Szerbia legnagyobb kapacitású előregyártó üzemét működteti. – A sikeres együttműködés alapozta meg azt a bizalmat, ami lehetővé tette az MZ Precast Kft. vegyesvállalat megalakítását. A szerb társtulajdonosnak az előregyártott ipari szerkezetet területén szerzett szakértelme a jövőbeni sikeres együttműködésnek a záloga – fogalmazott Knáb József.
Az igazgatósági elnök elmondta, hogy a szándék megszületését és a befektető társ megtalálását követően a helyszín kiválasztása következett. Két lehetséges helyszínt vizsgáltak meg, ezek közül adottságaival kiemelkedett Dunavecse, amely mind az alapanyag-ellátás, mind pedig a kész termékek célba juttatása kapcsán kiemelkedő adottságokkal bírt. – Ezek az adottságok az M8-as és az M200-as autópálya megépülésével tovább fognak javulni, így akár a külpiacokra is el fogják tudni juttatni a termékeiket – tette hozzá.
Biztos munkahelyet teremt
Font Sándor, a térség fideszes egyéni országgyűlési képviselője szerint Dunavecsét felfedezték a nagyobb beruházók, és azzal, hogy a Pentele híd mindkét lábánál folytatódik a sztráda építése egy komoly közlekedési csomópont alakul ki, ez pedig újabb lehetőséget nyit azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a városba érkeznek.
Eddig a Dunántúlra mentek a át dolgozni a dunavecseiek és a környék lakói, hamarosan azonban ez a tendencia megfordul majd és a Duna túl oldaláról járnak majd át Dunavecsére dolgozni. A politikus annak a reményének adott hangot, hogy az a munkaerőigény, ami most megjelent a beruházás kapcsán, az tovább fog növekedni és egy stabil, jó fizetéssel rendelkező munkahely lesz Dunavecsén.
