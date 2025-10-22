Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a madárinfluenza kapcsán magas kockázatúnak minősített vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat zárt körülmények között kell tartani, míg a nem kereskedelmi célú gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani az állatok számára.

A madárinfluenza miatt szigorításokat rendeltek el

Fotó: MW / Illusztráció

A madárinfluenza miatt magas kockázatú vármegyék

A rendelet

Bács-Kiskun ,

, Békés,

Csongrád-Csanád,

Győr-Moson-Sopron,

Hajdú-Bihar,

Komárom-Esztergom,

valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre vonatkozik.

Ezeken a területeken a madárinfluenza megjelenésének kockázata az eddigi tapasztalatok és járványügyi adatok alapján kiemelkedően magas.

Kötelező vizsgálat

Az ország egész területére kiterjedő további előírás szerint 2025. október 1. és 2026. április 30. között a tömésre kihelyezett víziszárnyas-állományoknál a letelepítést követő negyedik napon kötelező tamponvizsgálatot végezni. Ez a megelőző intézkedés hozzájárul a fertőzés korai felismeréséhez, és ezzel a további terjedés meggátolásához.

A Nébih felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy a járványvédelmi előírások szigorú betartása nemcsak saját gazdaságuk védelme, hanem az egész ágazat biztonsága szempontjából elengedhetetlen. A megelőzés és a felelősségteljes állattartás közös érdek, amely hozzájárul a jövőbeni járványok elkerüléséhez.