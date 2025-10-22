október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Madárinfluenza

2 órája

Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban

Címkék#madárinfluenza#Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)#megelőzés

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése.

Mester-Horváth Nikolett

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a madárinfluenza kapcsán magas kockázatúnak minősített vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat zárt körülmények között kell tartani, míg a nem kereskedelmi célú gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani az állatok számára.

szigorítás a madárinfluenza miatt
A madárinfluenza miatt szigorításokat rendeltek el
Fotó: MW / Illusztráció

A madárinfluenza miatt magas kockázatú vármegyék

A rendelet 

  • Bács-Kiskun
  • Békés, 
  • Csongrád-Csanád, 
  • Győr-Moson-Sopron, 
  • Hajdú-Bihar, 
  • Komárom-Esztergom, 
  • valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre vonatkozik. 

Ezeken a területeken a madárinfluenza megjelenésének kockázata az eddigi tapasztalatok és járványügyi adatok alapján kiemelkedően magas.

Kötelező vizsgálat

Az ország egész területére kiterjedő további előírás szerint 2025. október 1. és 2026. április 30. között a tömésre kihelyezett víziszárnyas-állományoknál a letelepítést követő negyedik napon kötelező tamponvizsgálatot végezni. Ez a megelőző intézkedés hozzájárul a fertőzés korai felismeréséhez, és ezzel a további terjedés meggátolásához.

A Nébih felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy a járványvédelmi előírások szigorú betartása nemcsak saját gazdaságuk védelme, hanem az egész ágazat biztonsága szempontjából elengedhetetlen. A megelőzés és a felelősségteljes állattartás közös érdek, amely hozzájárul a jövőbeni járványok elkerüléséhez.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu