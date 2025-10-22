2 órája
Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a madárinfluenza kapcsán magas kockázatúnak minősített vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfiállományokat zárt körülmények között kell tartani, míg a nem kereskedelmi célú gazdaságokban a zárt helyen történő etetést és itatást kell biztosítani az állatok számára.
A madárinfluenza miatt magas kockázatú vármegyék
A rendelet
- Bács-Kiskun,
- Békés,
- Csongrád-Csanád,
- Győr-Moson-Sopron,
- Hajdú-Bihar,
- Komárom-Esztergom,
- valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre vonatkozik.
Ezeken a területeken a madárinfluenza megjelenésének kockázata az eddigi tapasztalatok és járványügyi adatok alapján kiemelkedően magas.
Kötelező vizsgálat
Az ország egész területére kiterjedő további előírás szerint 2025. október 1. és 2026. április 30. között a tömésre kihelyezett víziszárnyas-állományoknál a letelepítést követő negyedik napon kötelező tamponvizsgálatot végezni. Ez a megelőző intézkedés hozzájárul a fertőzés korai felismeréséhez, és ezzel a további terjedés meggátolásához.
A Nébih felhívta az állattartók figyelmét arra, hogy a járványvédelmi előírások szigorú betartása nemcsak saját gazdaságuk védelme, hanem az egész ágazat biztonsága szempontjából elengedhetetlen. A megelőzés és a felelősségteljes állattartás közös érdek, amely hozzájárul a jövőbeni járványok elkerüléséhez.
