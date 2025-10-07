4 órája
Támogatással segíti a kormány a víziszárnyas-tartókat a madárinfluenza elleni védekezésben
A kormány több mint 2 milliárd forinttal támogatja a víziszárnyas-tenyésztőket a védekezési intézkedések megerősítésére. A cél, hogy megelőzzék a madárinfluenza újbóli megjelenését és terjedését az állományokban.
Az idei év számos kihívást hozott a magyar agrárium számára: az időjárási szélsőségek, a piaci nehézségek és a járványveszélyek komoly terhet róttak a gazdákra. A baromfitartók évről évre sújtja a madárinfluenza, amely súlyos gazdasági károkat és állategészségügyi problémákat okoz. A kormány most új támogatási programmal segíti az érintett gazdálkodókat, hogy megelőzzék a járvány újbóli kitörését, és stabilizálják az ágazat helyzetét.
Támogatják a gazdákat
A Magyar Államkincstár eddig több mint 2,038 milliárd forint támogatást folyósított a víziszárnyas-tartóknak a madárinfluenza elleni védekezéshez. Az első körben 105 baromfitartó jutott forráshoz a júliusban beadott kérelmek alapján, a fennmaradó összegeket pedig novemberig minden jogosult megkapja – olvasható az Agrárminisztérium közleményében.
Az érintett telepek vállalták, hogy
- három évre felfüggesszék a termelést,
- ne tartsanak baromfit,
- és ne létesítsenek új telepet.
Az intézkedés hátterében az áll, hogy a sűrűn elhelyezkedő állományok jelentősen növelik a fertőzésveszélyt, és megnehezítik a hatékony védekezést.
Most a legfontosabb feladat a járványügyi kockázatok mérséklése, a telepek biztonságának növelése és a versenyképesség erősítése A támogatás kifejezetten a korábban madárinfluenza kitöréssel érintett telepek számára nyújt kompenzációt, hozzájárulva a gazdálkodói tudatosság erősítéséhez és az ágazat hosszú távú stabilitásához – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter.
Bács-Kiskunt is évről évre sújtja a madárinfluenza
A madárinfluenza a házi- és vadmadarak egyik legveszélyesebb betegsége, amelyet a testváladékkal és ürülékkel terjedő influenzavírus okoz. Bár emberre csak ritkán terjed át, az állományokban gyors pusztítást végezhet. Az elmúlt években több hullámban is megjelent Magyarországon – 2020-ban, 2022-ben, 2024 tavaszán és őszén, majd az idei év elején is több helyen regisztrálták. Jelenleg nincs aktív kitörés, ám a szakemberek szerint az újabb járvány csak idő kérdése, ezért kulcsfontosságú a megelőzés.
A Dél-Alföld térség, különösen Bács-Kiskun vármegye, rendszeresen a járvány sújtotta területek között szerepel. Itt működik az ország egyik legnagyobb baromfiállománya, és a vadmadarak vonulási útvonala is áthalad a térségen, ami növeli a fertőzésveszélyt. Az elmúlt másfél évben több súlyos esetet is jelentettek a megyében.
2024 őszén Soltszentimrén és Bugacon is kimutatták a madárinfluenza vírusát, miután tojótyúkok és mulardkacsák között megnövekedett elhullást tapasztaltak. A Nébih azonnal védő- és megfigyelési körzeteket jelölt ki, több tucat települést érintve. Néhány héttel később a járvány már robbanásszerűen terjedt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében, és a hatóságoknak sorra kellett bővíteniük a lezárt területeket. Akkor több mint ötven település került megfigyelés alá, és több ezer állatot kellett leölni a fertőzés megfékezése érdekében.
2025 elején újabb esetekről érkeztek hírek: Kiskunfélegyházán egy tömőlúd-telepen, Bócsán pedig több száz víziszárnyas között igazolták a H5N1 altípust. A járványt sikerült gyorsan megfékezni. Júliusban a Nébih bejelentette, hogy Magyarország ismét mentes a magas patogenitású madárinfluenzától, de a hatóságok figyelmeztettek: a veszély nem múlt el, különösen a nagy állománysűrűségű térségekben.
A védekezés kulcsa a tudatos gazdálkodás
A mostani támogatási program nem csupán pénzügyi segítséget jelent, hanem hosszú távú stratégiai lépést is az ágazat védelmében. A cél, hogy a gazdák időt és lehetőséget kapjanak a telepeik korszerűsítésére, a biológiai biztonsági előírások megerősítésére, valamint a jövőbeli járványok megelőzésére. A termelés felfüggesztése ugyan rövid távon nehéz döntés, de hosszabb távon hozzájárulhat a stabilabb, ellenállóbb víziszárnyas-ágazat kialakításához.
A madárinfluenza elleni védekezés sikere végső soron nemcsak a hatóságokon, hanem a gazdák együttműködésén is múlik. A tapasztalatok szerint ott tudják leginkább visszaszorítani a vírust, ahol a termelők komolyan veszik a járványvédelmi előírásokat – a zártan tartást, a rendszeres fertőtlenítést, az állatszállítás korlátozását és a vadmadarakkal való érintkezés minimalizálását.
