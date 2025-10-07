Támogatással segíti a kormány a víziszárnyas-tartókat a madárinfluenza elleni védekezésben

Az idei év számos kihívást hozott a magyar agrárium számára: az időjárási szélsőségek, a piaci nehézségek és a járványveszélyek komoly terhet róttak a gazdákra. A baromfitartók évről évre sújtja a madárinfluenza, amely súlyos gazdasági károkat és állategészségügyi problémákat okoz. A kormány most új támogatási programmal segíti az érintett gazdálkodókat, hogy megelőzzék a járvány újbóli kitörését, és stabilizálják az ágazat helyzetét.

Támogatást kapnak a gazdák a madárinfluenza elleni védekezésben

Forrás: Shutterstock.com / Illusztráció

Támogatják a gazdákat

A Magyar Államkincstár eddig több mint 2,038 milliárd forint támogatást folyósított a víziszárnyas-tartóknak a madárinfluenza elleni védekezéshez. Az első körben 105 baromfitartó jutott forráshoz a júliusban beadott kérelmek alapján, a fennmaradó összegeket pedig novemberig minden jogosult megkapja – olvasható az Agrárminisztérium közleményében.

Az érintett telepek vállalták, hogy

három évre felfüggesszék a termelést,

ne tartsanak baromfit,

és ne létesítsenek új telepet.

Az intézkedés hátterében az áll, hogy a sűrűn elhelyezkedő állományok jelentősen növelik a fertőzésveszélyt, és megnehezítik a hatékony védekezést.

Most a legfontosabb feladat a járványügyi kockázatok mérséklése, a telepek biztonságának növelése és a versenyképesség erősítése A támogatás kifejezetten a korábban madárinfluenza kitöréssel érintett telepek számára nyújt kompenzációt, hozzájárulva a gazdálkodói tudatosság erősítéséhez és az ágazat hosszú távú stabilitásához – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter.

Bács-Kiskunt is évről évre sújtja a madárinfluenza

A madárinfluenza a házi- és vadmadarak egyik legveszélyesebb betegsége, amelyet a testváladékkal és ürülékkel terjedő influenzavírus okoz. Bár emberre csak ritkán terjed át, az állományokban gyors pusztítást végezhet. Az elmúlt években több hullámban is megjelent Magyarországon – 2020-ban, 2022-ben, 2024 tavaszán és őszén, majd az idei év elején is több helyen regisztrálták. Jelenleg nincs aktív kitörés, ám a szakemberek szerint az újabb járvány csak idő kérdése, ezért kulcsfontosságú a megelőzés.

A Dél-Alföld térség, különösen Bács-Kiskun vármegye, rendszeresen a járvány sújtotta területek között szerepel. Itt működik az ország egyik legnagyobb baromfiállománya, és a vadmadarak vonulási útvonala is áthalad a térségen, ami növeli a fertőzésveszélyt. Az elmúlt másfél évben több súlyos esetet is jelentettek a megyében.