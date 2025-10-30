Berobbant a madárinfluenza a szomszédban, Bács-Kiskunban is életbe léptek a szigorítások

Mint arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése, mely ismét berobbant, ezúttal a szomszédos megyében.

Újra megjelent a madárinfluenza Magyarországon

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A szomszédban már berobbant a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban. Elkezdődött az állomány felszámolása, járványügyi nyomozás folyamatban van. Erről adott hírt a Nébih.

A hivatal a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől – írta a Szoljon.hu. Cikkükből az is kiderül, melyik települést érinti az intézkedés.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez.

Elengedhetetlen a zártan tartás

Mivel az országban jelen van a vírus vadon élő madarakban, ezért rendkívül fontos a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy elkerülhető legyen a vírus baromfikra történő átterjedése. A magas kockázatúként azonosított vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfik zártan tartása kötelező.

Az újratelepítés sem egyszerű

A hatóság ismételten felhívja a figyelmet az újratelepítési szabályok változására. A 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi – beleértve a tömőalapanyagot és a tömés alatt lévő vízibaromfi – állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra.