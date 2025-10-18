október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Agrárium

1 órája

Padlóra küldheti az idei év a kukoricatermesztőket, az árak messze elmaradnak az uniós átlagtól

Címkék#kukorica#export#magyar piac#árak#mezőgazdaság

A hazai kukoricaárak alacsonyak, miközben a környező országokban drágábban kel el a termény. Az idei kukoricaszezonban bár lenne mozgástér az áremelkedésre, a folyamatot több tényező is fékezi. Így sok gazdaának veszteséget hozhat az idei év.

Vajda Piroska

Bár szűkül az olcsó ukrán kukorica beáramlása, de úgy tűnik, ez sem elég ahhoz, hogy fellendítse a hazai árakat. A magyar termelők nehéz helyzetbe kerültek az idei kukoricaszezonban: a költségek emelkednek, az árak csökkennek – derül ki a Mezőhír cikkéből.

Az idei kukoricaszezon padlóra küldheti a magyar gazdákat
Az idei kukoricaszezonban bár lenne mozgástér az áremelkedésre, a folyamatot több tényező is fékezi, így sok gazda veszteséget hozhat az idei év
Fotó: MW / Illusztráció

Stabil az ukrán kukorica piaci ára

Ukrajna továbbra is a legnagyobb kukoricaforrás Európa számára: 2024-ben az uniós import 67 százaléka innen származott. Azonban június 6-tól szigorodtak az Európai Unió (EU) importszabályai, így az év végéig mindössze 380 ezer tonna ukrán kukorica léphet be vámmentesen az EU-ba. Ez jelentősen visszafoghatja az olcsóbb ukrán áru beáramlását. Az ukrán gazdák jelenleg tonnánként 65 ezer forintnak megfelelő áron adják el a kukoricát, míg az export Odesszából 73–77 ezer forint közötti áron zajlik. Az elmúlt hónapban ezek az árak alig változtak.

Lengyelország már nem alternatíva

A korábban szóba jöhető lengyel import idén nem versenyképes: az árak jelentősen megemelkedtek. A termelőknek 880–950 zlotyit fizetnek tonnánként a száraz kukoricáért – ez forintra átszámítva 83 ezer forint körüli szintet jelent, régiónként és minőségtől függően. Ez még a múlt hónaphoz képest is némi drágulást jelent, így a magyar feldolgozók számára nem éri meg innen vásárolni.

Szerbia: mérsékelt kínálat, elfogadható ár

A Mezőhír cikke szerint Szerbia lehet az egyik reálisabb megoldás. Az ottani felvásárlási ár körülbelül 24 ezer dinár, ami hozzávetőleg 80 ezer forintnak felel meg. Bár az országos termés 

  • 13 százalékkal elmarad a tavalyitól, 
  • és 27 százalékkal a tízéves átlagtól, 
  • így is körülbelül 4,45 millió tonnát takaríthatnak be.

A szerb export várhatóan 900–950 ezer tonna körül alakul, ami kevesebb, mint a korábbi évek 1,3–1,7 milliós volumene. Ugyanakkor a magyar piac igénye körülbelül 300 ezer tonna, vagyis Szerbia kielégítheti ezt a mennyiséget, ha az ár és a logisztika is megfelelő.

Az aszály felülírta a rekordreményeket Romániában

Románia jellemzően a tengeren túli piacokra exportál. A korábbi előrejelzések szerint az idei termés rekordot dönthetett volna, azonban az októberi hírek már súlyos aszálykárokról szóltak.

A várt 10 millió tonna fölötti termés helyett most 6–8 millió tonna közötti mennyiségre számítanak, az export pedig reálisan 3–4 millió tonna lehet, a minőségtől függően. Az ottani termelői ár 77–80 ezer forintnak megfelelő lej körül mozog.

USA: nagy mennyiség, alacsony ár

Az Egyesült Államokban 2025-ben az export elérheti a 24 millió tonnát, ez óriási mennyiség, amelyhez a fuvar- és raktárkapacitás alig tud alkalmazkodni. Az első amerikai szállítmányok november elején érkezhetnek meg az EU kikötőibe.

A decemberi tőzsdei ár 161,5 dollár/tonna (körülbelül 55 ezer forint), míg a párizsi ár 183,5 euró/tonna, ami 72 ezer forint körüli érték. Ez viszonyítási alapként szolgál az európai piacokon, és nem segíti elő az áremelkedést.

Milyen jellemezi az idei kukoricaszezont hazánkban?

Magyarországon a kukorica termelői ára jelenleg 73 ezer forint körül mozog, ez az uniós átlagnál is alacsonyabb. Ráadásul a hazai termés 4 millió tonna alatt maradhat, ami messze elmarad a szükségestől. Mindezek ellenére az árak csökkenést mutatnak: a mostani szint 5 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

A nedves kukoricát 71–74 ezer forintért vásárolják, míg a szárított szemek jóval többet érnének, de ez a plusz még nem jelent meg a piacon.

A környező országok árai alapján lenne tér a 80–82 ezer forintos szint elérésére. Ha azonban ez nem valósul meg, a jelenlegi árszint mellett a kukoricatermesztés az ország területének 75 százalékán veszteséges lehet.

A piac feszített, a termelők kivárnak

A 2025-ös kukoricaszezon komoly kihívásokat tartogat a magyar gazdák számára. Bár a környező országokban jellemzően 77–83 ezer forint közötti áron kel el a termény, a hazai piac még mindig nyomott árakkal működik. Az ukrán import korlátozott, az amerikai ár alacsony, Románia termése gyengébb, Szerbiában pedig csökkenő exportmennyiségre számítanak. Mindez együtt azt eredményezi, hogy a magyar kukoricatermesztés számos helyen veszteségessé válhat – hacsak a piac nem korrigál a következő hetekben – írja cikkében a mezohir.hu.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu