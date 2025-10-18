Padlóra küldheti az idei év a kukoricatermesztőket, az árak messze elmaradnak az uniós átlagtól

Bár szűkül az olcsó ukrán kukorica beáramlása, de úgy tűnik, ez sem elég ahhoz, hogy fellendítse a hazai árakat. A magyar termelők nehéz helyzetbe kerültek az idei kukoricaszezonban: a költségek emelkednek, az árak csökkennek – derül ki a Mezőhír cikkéből.

Az idei kukoricaszezonban bár lenne mozgástér az áremelkedésre, a folyamatot több tényező is fékezi, így sok gazda veszteséget hozhat az idei év

Fotó: MW / Illusztráció

Stabil az ukrán kukorica piaci ára

Ukrajna továbbra is a legnagyobb kukoricaforrás Európa számára: 2024-ben az uniós import 67 százaléka innen származott. Azonban június 6-tól szigorodtak az Európai Unió (EU) importszabályai, így az év végéig mindössze 380 ezer tonna ukrán kukorica léphet be vámmentesen az EU-ba. Ez jelentősen visszafoghatja az olcsóbb ukrán áru beáramlását. Az ukrán gazdák jelenleg tonnánként 65 ezer forintnak megfelelő áron adják el a kukoricát, míg az export Odesszából 73–77 ezer forint közötti áron zajlik. Az elmúlt hónapban ezek az árak alig változtak.

Lengyelország már nem alternatíva

A korábban szóba jöhető lengyel import idén nem versenyképes: az árak jelentősen megemelkedtek. A termelőknek 880–950 zlotyit fizetnek tonnánként a száraz kukoricáért – ez forintra átszámítva 83 ezer forint körüli szintet jelent, régiónként és minőségtől függően. Ez még a múlt hónaphoz képest is némi drágulást jelent, így a magyar feldolgozók számára nem éri meg innen vásárolni.

Szerbia: mérsékelt kínálat, elfogadható ár

A Mezőhír cikke szerint Szerbia lehet az egyik reálisabb megoldás. Az ottani felvásárlási ár körülbelül 24 ezer dinár, ami hozzávetőleg 80 ezer forintnak felel meg. Bár az országos termés

13 százalékkal elmarad a tavalyitól,

és 27 százalékkal a tízéves átlagtól,

így is körülbelül 4,45 millió tonnát takaríthatnak be.

A szerb export várhatóan 900–950 ezer tonna körül alakul, ami kevesebb, mint a korábbi évek 1,3–1,7 milliós volumene. Ugyanakkor a magyar piac igénye körülbelül 300 ezer tonna, vagyis Szerbia kielégítheti ezt a mennyiséget, ha az ár és a logisztika is megfelelő.

Az aszály felülírta a rekordreményeket Romániában

Románia jellemzően a tengeren túli piacokra exportál. A korábbi előrejelzések szerint az idei termés rekordot dönthetett volna, azonban az októberi hírek már súlyos aszálykárokról szóltak.