Padlóra küldheti az idei év a kukoricatermesztőket, az árak messze elmaradnak az uniós átlagtól
A hazai kukoricaárak alacsonyak, miközben a környező országokban drágábban kel el a termény. Az idei kukoricaszezonban bár lenne mozgástér az áremelkedésre, a folyamatot több tényező is fékezi. Így sok gazdaának veszteséget hozhat az idei év.
Bár szűkül az olcsó ukrán kukorica beáramlása, de úgy tűnik, ez sem elég ahhoz, hogy fellendítse a hazai árakat. A magyar termelők nehéz helyzetbe kerültek az idei kukoricaszezonban: a költségek emelkednek, az árak csökkennek – derül ki a Mezőhír cikkéből.
Stabil az ukrán kukorica piaci ára
Ukrajna továbbra is a legnagyobb kukoricaforrás Európa számára: 2024-ben az uniós import 67 százaléka innen származott. Azonban június 6-tól szigorodtak az Európai Unió (EU) importszabályai, így az év végéig mindössze 380 ezer tonna ukrán kukorica léphet be vámmentesen az EU-ba. Ez jelentősen visszafoghatja az olcsóbb ukrán áru beáramlását. Az ukrán gazdák jelenleg tonnánként 65 ezer forintnak megfelelő áron adják el a kukoricát, míg az export Odesszából 73–77 ezer forint közötti áron zajlik. Az elmúlt hónapban ezek az árak alig változtak.
Lengyelország már nem alternatíva
A korábban szóba jöhető lengyel import idén nem versenyképes: az árak jelentősen megemelkedtek. A termelőknek 880–950 zlotyit fizetnek tonnánként a száraz kukoricáért – ez forintra átszámítva 83 ezer forint körüli szintet jelent, régiónként és minőségtől függően. Ez még a múlt hónaphoz képest is némi drágulást jelent, így a magyar feldolgozók számára nem éri meg innen vásárolni.
Szerbia: mérsékelt kínálat, elfogadható ár
A Mezőhír cikke szerint Szerbia lehet az egyik reálisabb megoldás. Az ottani felvásárlási ár körülbelül 24 ezer dinár, ami hozzávetőleg 80 ezer forintnak felel meg. Bár az országos termés
- 13 százalékkal elmarad a tavalyitól,
- és 27 százalékkal a tízéves átlagtól,
- így is körülbelül 4,45 millió tonnát takaríthatnak be.
A szerb export várhatóan 900–950 ezer tonna körül alakul, ami kevesebb, mint a korábbi évek 1,3–1,7 milliós volumene. Ugyanakkor a magyar piac igénye körülbelül 300 ezer tonna, vagyis Szerbia kielégítheti ezt a mennyiséget, ha az ár és a logisztika is megfelelő.
Az aszály felülírta a rekordreményeket Romániában
Románia jellemzően a tengeren túli piacokra exportál. A korábbi előrejelzések szerint az idei termés rekordot dönthetett volna, azonban az októberi hírek már súlyos aszálykárokról szóltak.
A várt 10 millió tonna fölötti termés helyett most 6–8 millió tonna közötti mennyiségre számítanak, az export pedig reálisan 3–4 millió tonna lehet, a minőségtől függően. Az ottani termelői ár 77–80 ezer forintnak megfelelő lej körül mozog.
USA: nagy mennyiség, alacsony ár
Az Egyesült Államokban 2025-ben az export elérheti a 24 millió tonnát, ez óriási mennyiség, amelyhez a fuvar- és raktárkapacitás alig tud alkalmazkodni. Az első amerikai szállítmányok november elején érkezhetnek meg az EU kikötőibe.
A decemberi tőzsdei ár 161,5 dollár/tonna (körülbelül 55 ezer forint), míg a párizsi ár 183,5 euró/tonna, ami 72 ezer forint körüli érték. Ez viszonyítási alapként szolgál az európai piacokon, és nem segíti elő az áremelkedést.
Milyen jellemezi az idei kukoricaszezont hazánkban?
Magyarországon a kukorica termelői ára jelenleg 73 ezer forint körül mozog, ez az uniós átlagnál is alacsonyabb. Ráadásul a hazai termés 4 millió tonna alatt maradhat, ami messze elmarad a szükségestől. Mindezek ellenére az árak csökkenést mutatnak: a mostani szint 5 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.
A nedves kukoricát 71–74 ezer forintért vásárolják, míg a szárított szemek jóval többet érnének, de ez a plusz még nem jelent meg a piacon.
A környező országok árai alapján lenne tér a 80–82 ezer forintos szint elérésére. Ha azonban ez nem valósul meg, a jelenlegi árszint mellett a kukoricatermesztés az ország területének 75 százalékán veszteséges lehet.
A piac feszített, a termelők kivárnak
A 2025-ös kukoricaszezon komoly kihívásokat tartogat a magyar gazdák számára. Bár a környező országokban jellemzően 77–83 ezer forint közötti áron kel el a termény, a hazai piac még mindig nyomott árakkal működik. Az ukrán import korlátozott, az amerikai ár alacsony, Románia termése gyengébb, Szerbiában pedig csökkenő exportmennyiségre számítanak. Mindez együtt azt eredményezi, hogy a magyar kukoricatermesztés számos helyen veszteségessé válhat – hacsak a piac nem korrigál a következő hetekben – írja cikkében a mezohir.hu.
