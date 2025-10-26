október 26., vasárnap

Több mint 155 millió az ország legdrágább panellakása, Kecskemét sem szerénykedhet

A magyar ingatlanpiacon óriási a szórás, és ez Kecskeméten sincs másként. A kecskeméti lakásárak között akár több mint 40 milliós különbség is lehet, miközben Budapesten már 150 millió forint felett is akadnak panellakások.

Orosz Fanni Flóra

Az ingatlanpiac 2025 őszén sem mutat egységes képet: az országos statisztikák szerint a legdrágább és a legolcsóbb lakások között akár negyvenszeres árkülönbség is előfordul. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a panellakások továbbra is stabilan tartják népszerűségüket, köszönhetően annak, hogy átlagosan 25 százalékkal olcsóbbak, mint a téglaépítésű társaik. Ez a különbség a kecskeméti lakások terén is jól érzékelhető, ahol a felújítandó, kisebb lakások mellett már luxuskategóriás otthonok is egyre gyakrabban megjelennek.

Kecskeméti lakásárak 33 milliótól 75 millió forintig
A kecskeméti lakásárak között akár több mint 110 milliós különbség is lehet
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Országos toplista: 155,5 millió a legdrágább panellakás

Az országos ingatlankínálatban jelenleg egy békásmegyeri panellakás a legdrágább: a 114 négyzetméteres, két lakásból kialakított otthont 155,5 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárat jelent. 

Panelárak 2025-ben
Békásmegyeri panellakás 155 millióért
Forrás: Ingatlan.com

A dobogón még egy 140 milliós óbudai, valamint egy 139,9 millió forintos VIII. kerületi panellakás is szerepel.

A másik végletet Salgótarján képviseli, ahol 4 millió forintért vásárolható meg egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül. Az ingatlanárak így országos szinten is hatalmas szórást mutatnak, és ez az eltérés a vidéki városokban, köztük Kecskeméten is egyre inkább tetten érhető.

A legolcsóbb kecskeméti lakás 

Az Ingatlan.com kínálatában szereplő, jelenleg legkedvezőbb árú kecskeméti panel egy 33 négyzetméteres, egyszobás lakás a Széchenyivárosban. 

A környék infrastruktúrája kiváló, az utcában bölcsőde, óvoda, boltok, patika, étterem, buszmegálló néhány lépésre, gépkocsival a parkolás a ház előtt biztosított, a belváros sétatávolságra van.

A lakás tehermentes, felújított, fűtéskorszerűsített, nyílászárócserélt, a társasház pedig kívülről hőszigetelt, így a rezsiköltség télen is elenyésző.

Az ára pedig mindössze 33 millió forint.

A legdrágább kecskeméti panel 

A másik véglet egy 64 négyzetméteres, 1+2 félszobás panel Kecskeméten, a Berzsenyi Dániel utcában. A jó állapotú, erkélyes, klímás, első emeleti lakást 74, 9 millió forintért kínálják eladásra.

Lakáspiaci trendek: mi a legkeresettebb ingatlan Kecskeméten?

A kecskeméti ingatlanpiacon jelenleg legnagyobb a kereslet a 2–3 szobás, jó elhelyezkedésű, erkélyes lakások iránt mutatkozik. A vevők értékelik az alacsony rezsiköltséget, a praktikus elrendezést és a központ közelségét. A felújítandó lakások iránt is nő az érdeklődés, hiszen ezek árából sokan inkább saját ízlésükre szabott otthont alakítanak ki.

A modern, energiatakarékos épületekben található kecskeméti lakás viszont továbbra is prémium áron cserél gazdát, és elsősorban a magas jövedelmű, helyben dolgozó szakemberek körében népszerű.

Befektetők biztosra mehetnek

„Kecskeméten nem lehet rossz befektetést csinálni”vallja Gyarmati Nagy Márti, aki szerint a nagyobb városokat egy esetleges piaci visszaesés is kevésbé érinti. Ezért befektetők számára Kecskemét és Kiskunfélegyháza számít a legbiztosabb választásnak, de a környező települések is egyre inkább felértékelődnek.

