Több mint 155 millió az ország legdrágább panellakása, Kecskemét sem szerénykedhet
A magyar ingatlanpiacon óriási a szórás, és ez Kecskeméten sincs másként. A kecskeméti lakásárak között akár több mint 40 milliós különbség is lehet, miközben Budapesten már 150 millió forint felett is akadnak panellakások.
Az ingatlanpiac 2025 őszén sem mutat egységes képet: az országos statisztikák szerint a legdrágább és a legolcsóbb lakások között akár negyvenszeres árkülönbség is előfordul. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a panellakások továbbra is stabilan tartják népszerűségüket, köszönhetően annak, hogy átlagosan 25 százalékkal olcsóbbak, mint a téglaépítésű társaik. Ez a különbség a kecskeméti lakások terén is jól érzékelhető, ahol a felújítandó, kisebb lakások mellett már luxuskategóriás otthonok is egyre gyakrabban megjelennek.
Országos toplista: 155,5 millió a legdrágább panellakás
Az országos ingatlankínálatban jelenleg egy békásmegyeri panellakás a legdrágább: a 114 négyzetméteres, két lakásból kialakított otthont 155,5 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárat jelent.
A dobogón még egy 140 milliós óbudai, valamint egy 139,9 millió forintos VIII. kerületi panellakás is szerepel.
A másik végletet Salgótarján képviseli, ahol 4 millió forintért vásárolható meg egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül. Az ingatlanárak így országos szinten is hatalmas szórást mutatnak, és ez az eltérés a vidéki városokban, köztük Kecskeméten is egyre inkább tetten érhető.
A legolcsóbb kecskeméti lakás
Az Ingatlan.com kínálatában szereplő, jelenleg legkedvezőbb árú kecskeméti panel egy 33 négyzetméteres, egyszobás lakás a Széchenyivárosban.
A környék infrastruktúrája kiváló, az utcában bölcsőde, óvoda, boltok, patika, étterem, buszmegálló néhány lépésre, gépkocsival a parkolás a ház előtt biztosított, a belváros sétatávolságra van.
A lakás tehermentes, felújított, fűtéskorszerűsített, nyílászárócserélt, a társasház pedig kívülről hőszigetelt, így a rezsiköltség télen is elenyésző.
Az ára pedig mindössze 33 millió forint.
A legdrágább kecskeméti panel
A másik véglet egy 64 négyzetméteres, 1+2 félszobás panel Kecskeméten, a Berzsenyi Dániel utcában. A jó állapotú, erkélyes, klímás, első emeleti lakást 74, 9 millió forintért kínálják eladásra.
Lakáspiaci trendek: mi a legkeresettebb ingatlan Kecskeméten?
A kecskeméti ingatlanpiacon jelenleg legnagyobb a kereslet a 2–3 szobás, jó elhelyezkedésű, erkélyes lakások iránt mutatkozik. A vevők értékelik az alacsony rezsiköltséget, a praktikus elrendezést és a központ közelségét. A felújítandó lakások iránt is nő az érdeklődés, hiszen ezek árából sokan inkább saját ízlésükre szabott otthont alakítanak ki.
A modern, energiatakarékos épületekben található kecskeméti lakás viszont továbbra is prémium áron cserél gazdát, és elsősorban a magas jövedelmű, helyben dolgozó szakemberek körében népszerű.
Befektetők biztosra mehetnek
„Kecskeméten nem lehet rossz befektetést csinálni” – vallja Gyarmati Nagy Márti, aki szerint a nagyobb városokat egy esetleges piaci visszaesés is kevésbé érinti. Ezért befektetők számára Kecskemét és Kiskunfélegyháza számít a legbiztosabb választásnak, de a környező települések is egyre inkább felértékelődnek.
