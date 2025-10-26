Több mint 155 millió az ország legdrágább panellakása, Kecskemét sem szerénykedhet

Az ingatlanpiac 2025 őszén sem mutat egységes képet: az országos statisztikák szerint a legdrágább és a legolcsóbb lakások között akár negyvenszeres árkülönbség is előfordul. Az ingatlan.com legfrissebb adatai alapján a panellakások továbbra is stabilan tartják népszerűségüket, köszönhetően annak, hogy átlagosan 25 százalékkal olcsóbbak, mint a téglaépítésű társaik. Ez a különbség a kecskeméti lakások terén is jól érzékelhető, ahol a felújítandó, kisebb lakások mellett már luxuskategóriás otthonok is egyre gyakrabban megjelennek.

A kecskeméti lakásárak között akár több mint 110 milliós különbség is lehet

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Országos toplista: 155,5 millió a legdrágább panellakás

Az országos ingatlankínálatban jelenleg egy békásmegyeri panellakás a legdrágább: a 114 négyzetméteres, két lakásból kialakított otthont 155,5 millió forintért hirdetik, ami 1,36 millió forintos négyzetméterárat jelent.

Békásmegyeri panellakás 155 millióért

Forrás: Ingatlan.com

A dobogón még egy 140 milliós óbudai, valamint egy 139,9 millió forintos VIII. kerületi panellakás is szerepel.

A másik végletet Salgótarján képviseli, ahol 4 millió forintért vásárolható meg egy 28 négyzetméteres, felújítandó lakás. A legolcsóbb budapesti panel 39,9 millió forintba kerül. Az ingatlanárak így országos szinten is hatalmas szórást mutatnak, és ez az eltérés a vidéki városokban, köztük Kecskeméten is egyre inkább tetten érhető.

A legolcsóbb kecskeméti lakás

Az Ingatlan.com kínálatában szereplő, jelenleg legkedvezőbb árú kecskeméti panel egy 33 négyzetméteres, egyszobás lakás a Széchenyivárosban.

A környék infrastruktúrája kiváló, az utcában bölcsőde, óvoda, boltok, patika, étterem, buszmegálló néhány lépésre, gépkocsival a parkolás a ház előtt biztosított, a belváros sétatávolságra van.

A lakás tehermentes, felújított, fűtéskorszerűsített, nyílászárócserélt, a társasház pedig kívülről hőszigetelt, így a rezsiköltség télen is elenyésző.

Az ára pedig mindössze 33 millió forint.

A legdrágább kecskeméti panel

A másik véglet egy 64 négyzetméteres, 1+2 félszobás panel Kecskeméten, a Berzsenyi Dániel utcában. A jó állapotú, erkélyes, klímás, első emeleti lakást 74, 9 millió forintért kínálják eladásra.