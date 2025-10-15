56 perce
Kalocsára is betört a kínai fűszerpaprika, az olcsó import bekebelezi a világhírű hungarikumot
Nyaralás után sokan a paprikás ételektől érzik igazán, hogy hazaértek. A kalocsai fűszerpaprika, a magyar konyha szíve-lelke azonban eltűnőben van.
A magyar gasztronómia nemzetközi szinten is kiemelkedő és elismert, ebben pedig nagy szerepe van egy összetevőnek. A paprika, egész pontosan az ételek meghatározó ízét és mély vöröses színét adó kalocsai fűszerpaprika az, mely az egyszerű ételt élménnyé emeli. A világhírű hungarikum most azonban nehéz helyzetben van és a jövője is kérdéses – számolt be róla a Világgazdaság.
Leáldozóban a kalocsai fűszerpaprika kora
A kalocsai fűszerpaprika évtizedek óta a magyar kultúra szerves része. Minősége példátlan, a száraz időjárásnak köszönhetően könnyű tárolása miatt meg is őrzi ezt a minőséget. A gond a mennyiség visszaesésével kezdődik, a 70-es években akár 50 ezer tonnát értékesítő Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. mára csupán töredékét, nagyjából 3000 tonnát képes előállítani.
Ez elsősorban a termőterületek csökkenésének köszönhető, az egykor paprikát adó 3000 hektár helyett ma alig egytizedén, 310 hektáron folyik termesztés.
Kínai fűszerpaprika Kalocsán
A termelés csökkenésével egy újabb probléma jelent meg. Az előállított mennyiség ugyanis a hazai igényeket sem képes kielégíteni, így teret nyert és már Kalocsára is betört a kínai fűszerpaprika.
Bár az íze önmagában nem veszi fel a versenyt a hazaival, az előállítása, így a fogyasztói ára is olcsóbb a kalocsainál.
Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. vezérigazgatója szerint a piaci verseny már nem csupán egy megfoghatatlan, elvont jelenség, a cég tavaly ugyanis hat ország piacát vesztette el az olcsó kínai vetélytársa miatt – ebből kifolyólag 500 millió forinttal kevesebb volt a bevétel.
Németh József a Világgazdaságnak elárulta: a cég kalocsai telephelyével szomszédos mintaboltjában az idei őrölt paprika kilogrammját – attól függően, hogy milyen minőségű – 5-6 ezer forintért lehet megvásárolni.
A vezérigazgató egy korábbi interjúban már előrevetítette az ágazat nehézségeit – a csomagolt termék előállításának díjai folyamatosan nőnek, míg import termékekhez egyre olcsóbban lehet hozzájutni. Jelenleg ugyan folyik a termelés és száz vagon paprika várja a feldolgozást, kérdéses azonban, meddig tartható a helyzet.
Több, mint egy összetevő
A kalocsai paprika értékét – az ételeken túl – mi sem bizonyítja jobban, mint az intézmények és hagyományok, melyek köré épültek. A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt., valamint egykoron elődje, a Kalocsai Paprikafeldolgozó Vállalat számos magyar család munkahelyét és megélhetését biztosította, biztosítja.
Kalocsa arculatának, turizmusának is központi eleme, illetve számos gasztronómiai rendezvény és fesztivál kötődik hozzá – ilyen például az évente megrendezett Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál, a Paprikafutás, a Paprikanap és Paprikás Ételek Főzőversenye.
