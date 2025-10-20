57 perce
Húsz év munkája érett be, csúcstechnológiás pelletáló üzemmel bővült a Júlia Malom – fotók
Ünnepélyes keretek között adták át hétfőn Kunszálláson az új korpa pelletáló üzemet. A Júlia Malom Kft. beruházása 437 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg.
A Júlia Malom Kft. legújabb fejlesztése, a korpa pelletáló üzem létrehozása mérföldkő a vállalat életében. Ez az innovatív beruházás nemcsak a folyamatos fejlődést tükrözi, hanem választ ad a gazdasági környezet gyors ütemű változásaira is, hosszú távon biztosítva a vállalat versenyképes működését.
Húsz év kitartó munka eredménye a Júlia Malom fejlesztése
A beruházás ünnepélyes átadóján Johan Tiemens, a cég tulajdonos-ügyvezetője emlékeztetett: húsz évvel ezelőtt Csontos Attilával közösen kezdték el építeni a kunszállási malmot. Azóta folyamatos fejlesztésekkel egy Európa-szerte elismert malomipari vállalkozássá nőték ki magukat.
– A teljes beruházás még nem zárult le, de jó úton járunk. Ez a siker nem csak a miénk, hanem mindazoké is, akik velünk együtt dolgoznak – mondta. Kiemelte a helyi gazdák szerepét, akik évente 3 millió tonna gabonával látják el a malmot.
– Az elmúlt időszak beruházásai komoly tőkeigényt jelentettek. Mindez nem valósulhatott volna meg a magyar kormány támogatása nélkül – hangsúlyozta.
Jó döntés volt Magyarországra hozni a befektetést
Johan Tiemens elmondta: kezdetben bizonytalanok voltak, de ma tudják, hogy jó döntést hoztak, mert úgy látják, hogy Magyarország fejlődése – különösen az infrastruktúra, a digitalizáció és más területeken – sok tekintetben meghaladja Nyugat-Európa országait, például Németországot is.
A kunszállási lokáció előnyei
Csontos Attila, a vállalat ügyvezetője felidézte, hogy húsz éve egyetlen malommal indultak, majd 2006-ban és 2008-ban újabb malmokat építettek. A választásuk azért esett Kunszállásra, mert az ország földrajzi középpontjában található, ami logisztikai szempontból kiemelkedő előnyt jelentett.
– Mindig törekedtünk a fejlődésre, új megoldások bevezetésére és arra, hogy hozzátegyünk valamit a malomiparhoz. A mai nap újabb fontos állomás: egy olyan üzemet avatunk, ahol innovatív termék készül. Kiemelte: a beruházásban részt vevő partnerek együttműködése hozzájárulhat az egész magyar gazdaság fejlődéséhez.
Együttműködésben született a pelletáló üzem
Bernáth Csaba, a cég másik ügyvezetője hangsúlyozta: a vállalkozás eredményességét döntően befolyásolja a kiszámítható és vállalkozásbarát gazdasági környezet, ami lehetővé tette a hosszú távú tervezést, fejlesztéseket és beruházásokat. Hozzátette, a pelletáló üzem a dabasi székhelyű Vitafort Zrt.-vel való együttműködés eredményeként jött létre.
– A Vitafort szakértelme és támogatása nélkül ez az üzem nem valósulhatott volna meg.
Egy olyan terméket tudunk most gyártani, amely magasabb hozzáadott értékkel bír, és új értékesítési csatornákat nyit meg számunkra
– mondta Bernáth Csaba.
A pelletáló üzem a vállalat beruházási sorozatának része, amelyben a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák. – Ez nemcsak gépekről és technológiáról szól, hanem hitről is: abban hiszünk, hogy a magyar munka képes világszínvonalon teremteni, miközben megőrzi azt a hagyományt, amiből táplálkozik – tette hozzá az ügyvezető.
Innováció: melléktermékből értékes takarmány
Csontos Ádám, a cég műszaki igazgatója szerint a fejlesztés célja az volt, hogy a melléktermékként keletkező korpa értékét növeljék.
A pelletálás révén javul a termék eltarthatósága, tárolhatósága és kezelhetősége. Ráadásul lehetőség nyílik ásványi anyag- és vitaminkeverékek hozzáadására, így a pelletek kiváló állati takarmányként hasznosíthatók.
A projekt során fontos szempont volt az energiahatékonyság és a minőség. Ennek jegyében folytatódik a kapacitásbővítés és a pelletáló üzem mellé egy 500 kW-os napelempark is épül, amelyek a megnövekedett energia- és alapanyagigényt hivatottak kiszolgálni.
Magyar érték, magyar tudás
Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója elmondta: a közös gondolkodás középpontjában a magyar búza, a Júlia Malom ipari háttere és a Vitafort több évtizedes takarmányozási tapasztalata állt.
– Négy új termékből álló takarmánycsaládot hoztunk létre, amely már az értékesítés kapujában van. Elsősorban húsmarhák és növendékek számára készült. Ez az üzem annak szimbóluma, hogy a magyar vállalkozások képesek, magyar hozzáadott értékkel, nemzetközi színvonalon termelni – tette hozzá Kulik Zoltán.
Önkormányzati együttműködés
Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere kiemelte: a település minden vállalkozást fontosnak tart, függetlenül annak méretétől.
– Aki dolgozik, vállalkozik és adót fizet, az tiszteletet érdemel. Nekünk, akik a köz szolgálatára kaptunk felhatalmazást, kötelességünk hatékonyan gazdálkodni a ránk bízott forrásokkal.
Az elmúlt hat évben több mint 1,1 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Kunszálláson, ebből 900 millió forint pályázati forrásból, míg 200 millió forint önkormányzati önerőből származott.
Megemlítette a település történetének legnagyobb beruházását, az M5-ös autópálya csomópont építését, amely új gazdasági lehetőségeket nyit a térség számára.
Kormányzati támogatás: stratégiai ágazat az élelmiszeripar
Dr. Viski József, az Agrárminisztérium államtitkára rámutatott: a magyar mezőgazdaság természetes szövetségese a hazai élelmiszeripar. A kormány célja, hogy a termelés hatékonyságát fokozva minél több élelmiszeripari beruházás valósuljon meg, erősítve ezzel a gazdasági növekedést és az önellátást.
A Száz új gyár programot a kormány már 150-re bővítette, ebből 40 élelmiszeripari és feldolgozóipari vállalkozás részesült támogatásban. Ez a program jelentős szerepet játszik a gazdaság teljesítményének növelésében, miközben támogatja a hazai vállalkozásokat és a munkahelyteremtést.
A Júlia Malom Kft. is az elsők között kapott támogatást: 2,2 milliárd forint értékű beruházásához 1,15 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ebből jelenleg 437 millió forint felhasználásáról számolhatunk be.
Dr. Viski József hangsúlyozta: mély meggyőződésük, hogy az agrárium versenyképessége és a vidéki élet minősége szempontjából kulcsfontosságú, hogy minél több hasonló beruházás valósuljon meg.
A Vidékfejlesztési Program keretében az elmúlt tíz évben 1300 élelmiszeripari feldolgozó üzem támogatásáról született döntés, amelyből több mint 310 milliárd forint közvetlenül az élelmiszer-önellátás erősítését szolgálta. Ez a forrás hozzávetőleg 700 milliárd forintnyi fejlesztést generált országszerte.
A mostani uniós költségvetési ciklusban az Agrárminisztérium több mint 5400 milliárd forint támogatási keretet biztosít a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára. Ebből 302 milliárd forint a nagyobb élelmiszeripari üzemek fejlesztésére, további 600 milliárd forint pedig a kisebb pályázók támogatására áll rendelkezésre.
A kormány továbbra is stratégiai ágazatként tekint az élelmiszeriparra, és támogatja azokat a hazai vállalkozásokat, amelyek magyar alapanyagból, magyar munkaerővel, hozzáadott értéket teremtve képesek nemzetközi színvonalon termelni.
