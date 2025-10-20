Húsz év munkája érett be, csúcstechnológiás pelletáló üzemmel bővült a Júlia Malom – fotók

A Júlia Malom Kft. legújabb fejlesztése, a korpa pelletáló üzem létrehozása mérföldkő a vállalat életében. Ez az innovatív beruházás nemcsak a folyamatos fejlődést tükrözi, hanem választ ad a gazdasági környezet gyors ütemű változásaira is, hosszú távon biztosítva a vállalat versenyképes működését.

A Júlia Malom új korpa pelletáló üzemmel bővült

Fotó: Bús Csaba

Húsz év kitartó munka eredménye a Júlia Malom fejlesztése

A beruházás ünnepélyes átadóján Johan Tiemens, a cég tulajdonos-ügyvezetője emlékeztetett: húsz évvel ezelőtt Csontos Attilával közösen kezdték el építeni a kunszállási malmot. Azóta folyamatos fejlesztésekkel egy Európa-szerte elismert malomipari vállalkozássá nőték ki magukat.

– A teljes beruházás még nem zárult le, de jó úton járunk. Ez a siker nem csak a miénk, hanem mindazoké is, akik velünk együtt dolgoznak – mondta. Kiemelte a helyi gazdák szerepét, akik évente 3 millió tonna gabonával látják el a malmot.

– Az elmúlt időszak beruházásai komoly tőkeigényt jelentettek. Mindez nem valósulhatott volna meg a magyar kormány támogatása nélkül – hangsúlyozta.

Jó döntés volt Magyarországra hozni a befektetést

Johan Tiemens elmondta: kezdetben bizonytalanok voltak, de ma tudják, hogy jó döntést hoztak, mert úgy látják, hogy Magyarország fejlődése – különösen az infrastruktúra, a digitalizáció és más területeken – sok tekintetben meghaladja Nyugat-Európa országait, például Németországot is.

A kunszállási lokáció előnyei

Csontos Attila, a vállalat ügyvezetője felidézte, hogy húsz éve egyetlen malommal indultak, majd 2006-ban és 2008-ban újabb malmokat építettek. A választásuk azért esett Kunszállásra, mert az ország földrajzi középpontjában található, ami logisztikai szempontból kiemelkedő előnyt jelentett.

– Mindig törekedtünk a fejlődésre, új megoldások bevezetésére és arra, hogy hozzátegyünk valamit a malomiparhoz. A mai nap újabb fontos állomás: egy olyan üzemet avatunk, ahol innovatív termék készül. Kiemelte: a beruházásban részt vevő partnerek együttműködése hozzájárulhat az egész magyar gazdaság fejlődéséhez.

Együttműködésben született a pelletáló üzem

Bernáth Csaba, a cég másik ügyvezetője hangsúlyozta: a vállalkozás eredményességét döntően befolyásolja a kiszámítható és vállalkozásbarát gazdasági környezet, ami lehetővé tette a hosszú távú tervezést, fejlesztéseket és beruházásokat. Hozzátette, a pelletáló üzem a dabasi székhelyű Vitafort Zrt.-vel való együttműködés eredményeként jött létre.