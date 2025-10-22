október 22., szerda

Béremelkedés

4 órája

Ennyit keresnek most a magyarok: megmutatjuk a legjobban fizető szakmákat a KSH szerint

Címkék#ksh#átlagkereset#bér#munka

Tovább folytatódott a béremelkedés hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt. Bács-Kiskun vármegyében is nőttek a fizetések, de ez elmarad az országos átlagemelkedéstől. Mutatjuk a friss adatokat.

Vizi Zalán

A KSH adatai szerint augusztusban a magyarok havi bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt. Ez 8,7 százalékkal haladja meg a 2024-es értéket. A havi nettó átlagkereset 472 600 forint, amely még nagyobb emelkedést jelez: ez 9,2 százalékkal több, mint amit a tavaly augusztusi adat mutatott.

A havi bruttó átlagkereset nőtt Bács-Kiskunban is
Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció
Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Miért kisebb a havi bruttó átlagkereset emelkedése, mint a nettó?

A bruttó átlag és a nettó átlag is nőtt, de a nettó 0,5 százalékponttal jelentősebb emelkedést tudhat magának. A KSH közleménye szerint a nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A statisztikai hivatal szerint a reálkeresetek 4,7 százalékkal nőttek a 4,3 százalékos infláció mellett.

Az emberek közel fele 400 ezer forint alatti bevétellel rendelkezik

A KSH adatsorából a mediánértékek is kiolvashatók. A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el. Ez azt jelenti, hogy az emberek fele havi 393 300 forint alatti összeget visz haza havonta, míg a másik felének átlagos havi fizetése ennél több.

Ahogyan az átlagkeresetek, úgy a mediánérték tekintetében is emelkedésről beszélhetünk. Az augusztusi bruttó kereset mediánértéke 8,9, a nettó kereset mediánértéke 10 százalékkal múlja felül az előző év azonos időszakában mért adatokat. Ebből kiszámolható, hogy 2024 augusztusában a havi mediánérték 357 ezer forint körül mozgott, akkor a munkavállalók fele ennél többet, másik fele ennél kevesebbet keresett nettóban.

Az informatikai szektorban keresik a legtöbbet

A KSH adatai azt is megmutatják, hogy mely nemzetgazdasági ágazatban keresik a legtöbbet, illetve a legkevesebbet a munkavállalók. Ebben a közfoglalkoztatottak nincsenek benne. Ez alapján a legmagasabb bruttó átlagkeresettel az információ-kommunikáció ágazatban dolgozók rendelkeznek. Tavaly még az energiaiparban tevékenykedők vezették ezt a rangsort, most ők lecsúsztak a harmadik helyre, a pénzügyi szolgáltatás szektor mögé.

A legkevesebb bruttó átlagkeresettel a

  • szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás,
  • egyéb szolgáltatás,
  • mezőgazdaság,
  • valamint az építőipar területén dolgozók rendelkeznek.

Bács-Kiskunban is nőtt a bruttó átlagkereset, de…

A 2025. év első negyedéves adatait is közzétette a KSH, amely vármegyékre lebontva vizsgálja meg az összevetéseket. Ezek alapján az év első negyedévében Bács-Kiskun vármegyében 400 977 forint volt a havi nettó átlagkereset.   

A 19 vármegye közül ez a nyolcadik legkevesebb. Ennél kevesebb havi átlagkeresettel a munkavállalók Nógrádban, Zalában, Somogyban, Jász-Nagykun Szolnokban, Békésben, Szabolcs-Szatmár-Beregben és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében rendelkeznek.

Budapestet leszámítva a legnagyobb havi nettó átlagkeresettel a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom és a Fejér vármegyei foglalkoztatottak rendelkeznek. Győr-Moson Sorpontban (havi nettó 492 715 forint) közel 100 ezer forinttal többet keresnek átlagosan az emberek, mint Bács-Kiskunban.

Ha az adókedvezményeket is figyelembe vesszük, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete Bács-Kiskunban 401 ezer forint volt. Ez 8,6 százalékkal több az egy évvel korábbinál, viszont az összeg növekedése kisebb az országos átlagnál, amely 9,1 százalék.

